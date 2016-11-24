الإسكان تسجل قفزة 200 % في مساحات الأراضي البيضاء المسجلة

أوضح مصدر في وزارة الإسكان أن هناك قفزة في تسجيل مساحات الأراضي البيضاء، إذ ارتفعت نسبة المساحات المسجلة خلال الأسبوعين الماضيين أكثر من 200 في المائة ، مقارنة بما تم تسجيله في الأشهر الخمسة الأولى منذ بدء التسجيل وبالتحديد في 10 رمضان الماضي.

وأوضح المهندس محمد بن أحمد المديهيم المشرف العام على نظام رسوم الأراضي البيضاء، إن هناك تزايدا في تسجيل مساحات الأراضي من ملاك الأراضي لبياناتهم الخاضعين وفق دعوة الوزارة إلى التسجيل في المرحلة الأولى لنظام الرسوم على الأراضي البيضاء، التي تقع ضمن النطاق المحدد من الوزارة ومساحتها 10 آلاف متر مربع وأكثر ولم يتم تطويرها عن طريق موقع الأراضي البيضاء.

يشار أن المتبقي 18 يوما من فترة التسجيل الذي حدد 12 ديسمبر المقبل، وذلك تجنبا لغرامات عدم التسجيل التي سيبدأ تطبيقها بعد انتهاء الفترة المحددة مسبقا.