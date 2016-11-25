دعوات لـ الانتفاضة ضد النظام الإيراني في يوم الطالب

وسط تصاعد الرفض الشعبي ضد انتهاكات النظام الإيراني في الداخل والخارج، دعت الهيئة الاجتماعية لمنظمة “مجاهدي خلق” المناهضة للنظام الإيراني، لانتفاضة كبرى داخل إيران، في 6 ديسمبر القادم، وذلك بالتزامن مع إحياء ذكرى “يوم الطالب”، والتي شهدت قمع النظام لطلاب الجامعات الرافضين للاستبداد والتدخل بشؤون دول الجوار.

ووفقا لـ “الوطن” قالت المنظمة التي تقاوم الإرهاب الإيراني بالداخل والخارج، إن الانتفاضة تستهدف الوقوف ضد التميز والأفكار الرجعية التي يفرضها النظام المستبد على الشعب.

وأضافت المنظمة في بيان أن الضربات التي تلقاها النظام جراء عمليات التعرية التي نفذتها المقاومة الإيرانية في الكشف عن جرائمه بما فيها مشروع صناعة القنبلة النووية، سوف تتبلور نتائجها قريبا، مشيرة إلى أن النفقات الضخمة التي يصرفها نظام خامنئي لحفظ الطاغية الدموي بشار الأسد في سورية باتت تواجه مبرراتها بالتشكيك في الداخل، كما أن منسوبي حرس النظام أصبحوا يسألون أنفسهم “لماذا يجب أن نقاتل ضد الشعب السوري، ولماذا يجب المشاركة في قتل الفلسطينيين في مخيم اليرموك بدمشق؟”.



طالبت منظمة خلق المعارضة للنظام الإيراني في بيانها، الشعب بإزاحة الستار عن ملفات السرقة والنهب والفساد المستمرة في بلاط الخميني، وشد العزم لإنهاء الاحتلال الغاشم ، وطرد العصابات التي تقتل وتكيل كل يوم بأبناء الشعب الايراني المنكوب، حيث باتت العزلة الدولية تضيق على النظام من كل الجوانب الدولية مع زيادة الازمات الاقتصادية، داعية طلاب الجامعات والمدارس والشباب من أنصار ” مجاهدي خلق” الى إقامة أسبوع للاحتجاج والانتفاضة تحت شعارات: “النضال حتى الخلاص”، و”الموت للديكتاتور”، و”ليسقط مبدأ ولاية الفقيه”، و”يحيا جيش التحرير”.



قال الناشط السياسي، والمناهض لحكومة إيران، عبدالرحمن مهابادي، إن الكل يعرف أن نظام الملالي يهتف بشعارات إسلامية رنانة، غير أن سلوكه الحقيقي ضد الإسلام والمسلمين، مضيفا أنه “من الزيف أن يحمل كلمة إيران لأنه يعمل ضد الإيرانيين”.

وأشار مهابادي إلى أن النظام يتشدق بحقوق الإنسان ولكنه لا يمر يوم إلا ويقوم بتنفيذ الإعدامات وممارسات التعذيب المتواصلة بحق معتقلين دون محاكمات، واصفا نظام ما يسمى بـ ” ولاية الفقيه”

بأنه يفتقر الشرعية من قبل الشعب.

وأوضح مهابادي، أن النظام الفاشي الإيراني يمارس العديد من الاغتيالات ويزرع القنابل ويقصف بالصواريخ دول الجوار، كما أنه لم يتورع عن إطلاق صواريخه الباليستية في اتجاه بيت الله الحرام بمكة المكرمة، عبر اتباعه من المتمردين الحوثيين، والتي اعترضتها قوات التحالف العربي في أكتوبر الماضي، داعيا الدول العربية والإسلامية إلى قطع علاقاتها فورا مع هذا النظام، حيث بات من المتوقع تعمده ارتكاب جرائم أخرى تتطلب سرعة التعامل معها والتصدي لها