بالموز والزبادي .. تتغلب على الإمساك دون أضرار صحية

تعتبر مشكلة الإمساك من أشهر المشكلات المزعجة خلال فترة الحمل التي تعانى منها الكثيرات، لذا نقدم وصفة طبيعية تساعدك في التخلص من هذه المشكلة بشكل سريع وأمن على صحتك وصحة جنينك.

وللتخلص من مشكلة الإمساك خلال الحمل يجب الاهتمام بالعادات الغذائية اليومية مثل الاعتماد على تناول الفواكه والخضراوات، إضافة إلى تناول الماء وخاصة خلال الشتاء التي عادة ما تظهر فيه تلك المشكلة؛ بسبب جفاف الجسم وعدم حصوله على كمية السوائل المناسبة له يوميا.

والمكونات، تتمثل في ثمرة موز، كوب زبادى، 7 حبات زبيب، القليل من زيت اللوز، أما الطريقة خلط جميع المكونات السابقة جيدا وتناولها بعد وجبة الإفطار لمدة 3 أيام متواصلة وستلاحظ اختفاء أي علامات للإمساك والحصول على الراحة دون تناول الملينات أو أدوية تضر صحتك خلال هذه الفترة الحرجة.