المسند: أول قطرات المطر أخطرها .. تختلط  ببقع الزيت فتُحدث انزلاقات السيارات

بلغت درجة الحرارة فجر اليوم في طريف 3 تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة انخفضت حتى 9 تحت الصفر.

فيما بلغت درجة الحرارة فجر اليوم في القريات 2 تحت الصفر، بينما درجة الحرارة المحسوسة انخفضت حتى 5 تحت الصفر.

وهنا أوضح الدكتور عبدالله المسند، أن الخصائص الجوية لا تتناغم (دائما) مع دخول الأنواء الجوية، فمثلا قد تتقدم المربعانية بضعة أيام (كما هذا الموسم) وقد تتأخر عن وقتها بضعة أيام كما في مواسم مضت.

وأشار إلى أن “الأجواء التي نعيشها هذه الأيام تحمل خصائص المربعانية، وعليه يمكن القول أن المربعانية قد دخلت وحلت قبل وقتها هذا العام، وهذا يحدث أحياناً أن تتقدم أو تتأخر بعضة أيام ولله في خلقه شؤون”.

وأضاف، أنه “في طرق وشوارع المدن الكبيرة كالرياض مثلاً أول قطرات المطر أخطرها؛ عندما تختلط ببقع الزيت فتحدث الانزلاقات للسيارات، كما أن أول قطرات المطر أكثرها تلوثاً من الغلاف الجوي سواء من الغبار العالق، أو من سخام التلوث من وسائل النقل المختلفة أو المصانع”.

ولفت إلى أن “اليوم الثالث من الحالة المطرية الثانية في هذا الموسم توقعات مطرية متفرقة على أجزاء من مناطق الشرقية والرياض ومكة وعسير والباحة وجازان ونجران والبحرين وقطر، وربما القصيم”، أما الحالة المطرية الثانية متوقع أن تستمر حتى يوم الثلاثاء.

وبين، أنه بوجه عام درجة الحرارة اليوم أدنى من معدلها السنوي لمثل هذا اليوم من السنة بنحو 5-10 درجات في الشمال من المملكة.

واختتم، ان اليوم تغرب الشمس في ألاسكا (70 درجة شمالاً) ولن تشرق إلا في 16 يناير أي بعد 53 يوماً.