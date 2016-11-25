الإرهاب يسعى للهيمنة في المنطقة.. ممر إيراني لـ”المتوسط” عبر العراق ولبنان

أكدت مصادر متطابقة في واشنطن ولندن أمس، أن دوائر صنع القرار السياسي في الغرب تناقش، بقلق متنام، مساعي إيران لبناء ممر بري يمتد من العراق إلى لبنان، من خلال الشبكات التي تتخذها واجهات قتالية، كحزب الله اللبناني، وميليشيا الحشد الشعبي العراقية، لتمديد نفوذها حتى البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لـ”عكاظ”.

وخلصت أوساط إستراتيجية غربية إلى أن الممر البري عبر العراق ولبنان هو البديل الحيوي الذي تسعى إيران إلى تحقيقه، بعدما اتضح أن محاولات ميليشيا الحشد الشعبي للانتشار على الحدود مع سورية، بعد طرد داعش من الموصل، ستواجه بمقاومة ضارية خصوصاً أن تلك المناطق ليست شيعية.