 الإرهاب يسعى للهيمنة في المنطقة.. ممر إيراني لـ”المتوسط” عبر العراق ولبنان | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

السجن “عاما” وغرامة “نصف مليون” لمسيئي مواقع التواصل تركيا ترسل طائرة إطفاء ضخمة لإخماد حرائق إسرائيل .. وروسيا “طائرتين” الإرهاب يسعى للهيمنة في المنطقة.. ممر إيراني لـ”المتوسط” عبر العراق ولبنان المسند: أول قطرات المطر أخطرها .. تختلط  ببقع الزيت فتُحدث انزلاقات السيارات بالموز والزبادي .. تتغلب على الإمساك دون أضرار صحية دعوات لـ الانتفاضة ضد النظام الإيراني في يوم الطالب الإسكان تسجل قفزة 200 % في مساحات الأراضي البيضاء المسجلة أردوغان يهدد بفتح حدود أوروبا أمام اللاجئين العيادات التخصصية السعودية قدمت العلاج الكامل لأكثر من (3055) لاجئ سوري في مخيم الزعتري تعليم الباحة يحتفي باليوم العالمي للجودة تعليم الباحة يعتمد توجيه (41 ) معلمة جديدة إلى مدارس المنطقة قتلى ومصابون بتصادم قطارين في إيران

الإرهاب يسعى للهيمنة في المنطقة.. ممر إيراني لـ”المتوسط” عبر العراق ولبنان

الإرهاب يسعى للهيمنة في المنطقة.. ممر إيراني لـ”المتوسط” عبر العراق ولبنان
المناطق - الرياض

أكدت مصادر متطابقة في واشنطن ولندن أمس، أن دوائر صنع القرار السياسي في الغرب تناقش، بقلق متنام، مساعي إيران لبناء ممر بري يمتد من العراق إلى لبنان، من خلال الشبكات التي تتخذها واجهات قتالية، كحزب الله اللبناني، وميليشيا الحشد الشعبي العراقية، لتمديد نفوذها حتى البحر الأبيض المتوسط، وفقاً لـ”عكاظ”.

وخلصت أوساط إستراتيجية غربية إلى أن الممر البري عبر العراق ولبنان هو البديل الحيوي الذي تسعى إيران إلى تحقيقه، بعدما اتضح أن محاولات ميليشيا الحشد الشعبي للانتشار على الحدود مع سورية، بعد طرد داعش من الموصل، ستواجه بمقاومة ضارية خصوصاً أن تلك المناطق ليست شيعية.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>