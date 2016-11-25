 تركيا ترسل طائرة إطفاء ضخمة لإخماد حرائق إسرائيل .. وروسيا “طائرتين” | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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تركيا ترسل طائرة إطفاء ضخمة لإخماد حرائق إسرائيل .. وروسيا “طائرتين”

تركيا ترسل طائرة إطفاء ضخمة لإخماد حرائق إسرائيل .. وروسيا “طائرتين”
المناطق - وكالات

قرر الرئيس التركي رجب طيب أوردغان، مساعدة إسرائيل في مواجهة الحرائق المندلعة فيها منذ 3 أيام، بإرسال طائرة إطفاء حرائق، وصفت بالضخمة، وفقاً لما نشرته المواقع العبرية ونقلتها صحيفة إماراتية.

وتنضم تركيا إلى إيطاليا واليونان وقبرص وكرواتيا وكذلك روسيا التي استجابت لطلب المساعدة من إسرائيل، وقد وصلت 4 طائرات حتى يوم أمس إلى إسرائيل ومن المتوقع أن تصل 6 طائرات أخرى.

وأضافت هذه المواقع، أن رئيس وزراء إسرائيل اتصل هاتفياً بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين وطلب منه مساعدة إسرائيل بإرسال طائرتين لإطفاء الحريق، وقد استجاب الرئيس الروسي حيث وجه بإرسال طائرتين لإطفاء الحريق.

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