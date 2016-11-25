روسيا تطالب الفيفا بترويج أفضل لكأس العالم 2018

طالب فيتالي موتكو وزير الرياضة الروسي رئيس الاتحاد الروسي لكرة القدم، الاتحاد الدولي للعبة (فيفا) بالترويج بشكل أفضل لبطولة كأس العالم 2018 التي تحتضنها روسيا.

وقال موتكو، خلال تواجده في مدينة كازان الروسية التي تشهد سحب قرعة بطولة كأس القارات 2017 غدا السبت “حان الوقت ليكثف الفيفا نشاطه في الترويج لكأس العالم”.

وأضاف “يفترض على الفيفا استغلال نجوم كرة القدم الدوليين بشكل أكبر في الترويج، وذلك على سبيل المثال من خلال إظهار لقطات ترويجية لكأس العالم المقبلة خلال الاستراحات بين الشوطين في مباريات التصفيات.

وتابع موتكو، وهو عضو في مجلس الفيفا أيضا ، إنه يود تصعيد الأمر إلى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الفيفا على هامش قرعة كأس القارات.

وذكر موتكو “نتوقع عدة أسئلة من جانبه بشأن سير استعداداتنا لاحتضان كأس العالم، ولكننا أيضا لدينا أسئلة له”.

ويصل إنفانتينو إلى روسيا اليوم الجمعة ومن المقررة أن يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة موسكو قبل أن يتوجه إلى كازان لحضور القرعة