 قرويين هنود يضربون فهدا حتى الموت | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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قرويين هنود يضربون فهدا حتى الموت

قرويين هنود يضربون فهدا حتى الموت
المناطق_وكالات

ذكر مسؤولون اليوم الجمعة أن حشدا من القرويين ضربوا بشدة فهدا حتى الموت في شمال الهند بعد أن شرد نحو قرية بالقرب من نيودلهي.
وتم رصد الفهد في قرية بالقرب من ضواحي “جورجاون” بالعاصمة الهندية أمس الخميس وشوهد وهو يهاجم حيوانات ضالة، طبقا لما ذكره مسؤول الغابات بالمنطقة رامبير سينج.

وحاول مسؤولو الغابات الإمساك بالحيوان مستخدمين بنادق تخدير وشباك لكن دون جدوى، واختبأ الفهد في أحد المنازل.
وقام حشد من القرويين بلغ عددهم 1500 بحصار الفهد بعد ذلك بنحو ثلاث ساعات، وهاجمته بالعصي والحجارة والفؤوس حتى مات.
وأضاف سينج “لقد حاولنا الإمساك بالفهد حيا، لكن القرويين الغاضبين لم يسمحوا لنا بالوصول إلى الموقع وعرقلوا عمليتنا”.

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