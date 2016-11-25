ميركل: تهديد أردوغان للاتفاق الأوروبي التركي غير مجدٍ

اعتبرت الناطقة باسم المستشارة الألمانية انغيلا ميركل، أن تهديد الاتفاق بين الاتحاد الأوروبي وتركيا لا يؤدي إلى نتيجة.

جاء ذلك بعدما هدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بفتح الحدود أمام المهاجرين الراغبين في التوجه إلى أوروبا.

وقالت أولريكي ديمير: “نعتبر الاتفاق بين تركيا والإتحاد الأوروبي نجاحاً مشتركاً، والاستمرار به يصب في مصلحة كل الأطراف”.

وأكدت الناطقة باسم ميركل، أن التهديدات من الجانبين لا تؤدي إلى نتيجة.

وجاءت تهديدات أردوغان بعدما اعتمد البرلمان الأوروبي قراراً غير ملزم يدعو إلى “تجميد موقت” لمفاوضات انضمام أنقرة إلى الإتحاد.