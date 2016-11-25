أمير مكة يطلق التطبيقات الإلكترونية الذكية لمحافظة جدة

أطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين ، أمير منطقة مكة المكرمة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل في مكتبه بجدة مؤخرا ، بحضور محافظ جدة صاحب السمو الملكي الأمير مشعل بن ماجد ، التطبيقات الإلكترونية الذكية للمحافظة الهادفة لتطوير وتحسين الأداء والتحوّل للحكومة الإلكترونية ، بما يُسهل على مراجعي إدارات وأقسام المحافظة.

وتضمّنت التطبيقات الإلكترونية التي أطلقها أمير منطقة مكة المكرمة، النسخة الكفية المخصصة للهواتف الذكية وتتيح للمراجع متابعة المعاملة الخاصة به من خلال الاستعلام الإلكتروني وتهدف لتقديم أرقى مستويات الخدمة للمراجعين في أي وقت ومن أي مكان.

كما دشّن الأمير خالد الفيصل، تطبيق محافظة جدة الإلكتروني والذي صمم لتسهيل الوصول إلى الخدمات التي تقدمها المحافظة عبر الأجهزة الذكية ويحوي أيقونة للبحث عن المعاملات باستخدام خاصية “الباركود” ، إضافة إلى أنه توفير دليل للإجراءات المعمول بها وطرق التقديم عليها كما يعرض أخبار المحافظة وأنشطتها المختلفة.

وكان أمير منطقة مكة المكرمة دشن بوابة جدة الإلكترونية ، التي تمثّل إحدى المشاريع التقنية الرائدة على مستوى المملكة ، التي ينفذها المجلس المحلي بمحافظة جدة ، من أجل اختصار الوقت وتحقيق تطلعات المواطن في الحصول على الخدمات دونما تأخير مع الأخذ في الاعتبار الجودة والإتقان.

وتضم بوابة جدة الإلكترونية 7 قطاعات حكومية ، إلى جانب المحافظة ، أمانة محافظة جدة ، وزارة العدل ، وزارة التجارة والصناعة ، والإدارة العامة للدفاع المدني بمحافظة جدة ، والشركة السعودية للكهرباء ، وشركة المياه الوطنية ، ما تترجم تضافر جهود البوابة في إطار الحرص على أن ينال المواطن نصيبه من مختلف الخدمات ، بتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز –حفظه الله­التي تؤكد أن المواطن ، محور التنمية الأول.

وتعد هذه الأجهزة الحكومية التي تنضوي تحت البوابة هي القريبة إلى احتياجات المواطن باعتبار أن الخدمات التي تقدمها ، تمثل المعايشة في الدرجة الأولى لمختلف الاحتياجات العصرية.