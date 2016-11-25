التحقيق في انتهاكات الميليشيات الحوثية بتعز

أعلنت اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن، أنها تجري تحقيقاً في مديرية المسراخ التابعة لمحافظة تعز، إثر تلقيها بلاغات بوجود أنواعاً عدة من الانتهاكات في تلك المديرية.

وذكرت عضوة اللجنة إشراق المقطري، في تصريح لها اليوم (الجمعة)، لوكالة الأنباء اليمنية، أن الفريق التابع للجنة أطلع على أشكال الدمار وقابل ضحايا الألغام وصواريخ الكاتيوشا ومقذوفات أخرى، وقام بتوثيقها وإجراء التحقيق فيها.

وأوضح المحقق المساعد في اللجنة توفيق الشعبي، أن مديرية المسراخ هي إحدى المناطق التي تعرضت لانتهاكات جسيمة وخطيرة لحقوق الإنسان من جانب الميليشيا الحوثية.

ولفت الانتباه إلى أن اللجنة الوطنية للتحقيق في إدعاءات انتهاكات حقوق الإنسان أصبح لديها مقر في مدينة تعز.

وطالب الضحايا وأسرهم بتقديم بلاغاتهم وشكاويهم عبر إدارة الأمن أو مقر اللجنة الوطنية، من أجل استكمال إجراءات التحقيق في الانتهاكات، وترتيب الملفات الخاصة بملاحقة مرتكبيها.