الصحة المدرسية بمكة تدعو كافة المدارس إلى تفعيل اليوم العالمي للسمنة

انطلاقاً من أهمية الاستفادة من المناسبات العالمية واستثمارها بشكل مميز لتوعية الطلاب والطالبات , تعتزم إدارة الصحة المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة تفعيل الاحتفال باليوم العالمي للسمنة خلال الفترة 26- 29 / 2 / 1438هــــ بجميع مدارس البنين والبنات .

من جهته أوضح مدير إدارة الصحة المدرسية بتعليم منطقة مكة المكرمة الأستاذ محمد بن مستور الصليمي أن الاحتفال يأتي للتوعية بمخاطر السمنة وأهمية المحافظة على الوزن المثالي بممارسة الرياضة واتباع نظام غذائي صحي متوازن قليل السكريات والدهون .

داعياً في الوقت نفسة كافة قادة وقائدات المدارس إلى استثمار المناسبة الاستثمار الأمثل تكريساً للدور المهم الذي تقوم به الأسرة التربوية في نشر الوعي الصحي بين الطلاب والطالبات وفي المحيط المدرسي .

مشيراً إلى أنه يتطلب تفعيل برنامج للاحتفال من خلال الاستفادة من الإذاعة المدرسية للتعريف بالسمنة والمضاعفات الناتجة عنها , وكذلك التنسيق مع الوحدات الصحية ومراكز الرعاية الصحية الأولية القريبة لنفيذ برامج ومحاضرات طبية توعوية عن السمنة وكيفية الوقاية منها , مع التركيز على أهمية ممارسة النشاط البدني واتباع نظام غذائي صحي متوازن والتقليل من تناول المشروبات الغازية والوجبات الصحية لارتباطها بالمرض .

مؤكداً على أهمية الإعداد الجيد والتفاعل مع هذه المناسبة , ومتابعة التنفيذ من قبل قادة وقائدات المدارس بعد تكليف المرشدات والمرشدين الصحيين بكل مدرسة بالتنفيذ , على أن يتم رفع التقرير الختامي لما تم تنفيذه إلى الوحدات الصحية التابعة لكل مدرسة مدعماً بالتوثيق المناسب .

يذكر أن إدارة الصحة المدرسية قد انهت الخطة التدريبية لبرنامج مبادرة الحد من السمنة والذي أطلقته وزارتي الصحة والتعليم مؤخراً .

واستهدف البرنامج الذي نفذه فريق تدريب مشترك من الشؤون الصحية بالعاصمة المقدسة وإدارة الصحة المدرسية بتعليم مكة مرشدي ومرشدات المدارس المعززة للصحة وقد تم تدريبهم على البرنامج بعد تقسيمهم على مجموعات , كما سبق التدريب عقد لقاء تعريفي لمبادرة الحد من السمنة لقادة وقائدات المدارس ومرشديها الصحيين بهدف اطلاعهم على خطوات التنفيذ ومراحلها ..