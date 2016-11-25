أكاديميات دولية تقدم كورسات متخصصة في مجال العيون

اعتمدت الهيئة السعودية للتخصصات الصحية (30) ساعة تعليم طبي مستمر للمشاركين والحضور المسجلين في فعاليات مؤتمر البحر الأحمر الثالث لطب العيون 2017 الذي تنظمه الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية ، ومستشفى الحرس الوطني بجدة بالتعاون مع مستشفى العيون بجدة خلال الفترة من 4 إلى 7 يناير القادم إن شاء الله بفندق جدة هيلتون .

أكد ذلك الدكتور سعيد الغامدي رئيس اللجنة العلمية للمؤتمر ، مدير البرنامج التدريبي لطب وجراحة العيون بالمنطقة الغربية ، مشيراً إلى أن اعتماد هذه الساعات يؤكد أهمية هذا الحدث الطبي دولياً ، والذي يعتبر منصة هامة لكافة المشاركين فيه لتطوير معارفهم الطبية وزيادة خبراتهم واكتسابهم لمهارات جديدة مواكبة لأفضل وأحدث التطورات العالمية في مجال امراض وجراحات القرنية ومقدمة العين ، الجراحات الانكسارية لتصحيح النظر ، جراحات الماء الابيض وزراعة العدسات اضافة الى موضوعات الجلوكوما وجراحة الشبكية والجسم الزجاجي.

وكشف “الغامدي” عن تقديم اكثر من (30) كورس معتمد في طب وجراحة العيون والبصريات والتعليم الطبي والعلوم الطبية المساعدة لطب العيون بالتعاون مع الأكاديمية الأمريكية لطب وجراحة العيون AAO ، والمدرسة الأوروبية للدراسات المتقدمة في طب العيون ESASO ، والجمعية المصرية للجراحات الانكسارية وزراعة العدسات ESOIRS .

وفي ذات السياق ، تواصل الجمعية السعودية لطب العيون بالمنطقة الغربية فتح باب التسجيل في المؤتمر على الموقع الإلكتروني http://rsos-jeddah.com ، والذي يستهدف أطباء العيون وفاحصي النظر، وممرضي وممرضات العيون، ومساعدي طب العيون، والعاملين الفنيين في مجال طب العيون، وأطباء المستقبل في مجال العيون ، وكذلك المهنيين الصحيين العاملين في مجال رعاية العيون والوقاية من العمى .