هطول أمطار الخير على نجران وضواحيها

هطلت أمطار غزيرة بعد عصر اليوم الجمعة على مدينة نجران وضواحيها مصحوبة بزوابع رعدية، هذا وقد شملت تلك الأمطار قرى الشرفة وبيرعسكر وعاكفة

ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم حتى ساعة إعداد الخبر من جهة أخرى دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى البعد عن الأودية والسدود وتوخي الحيطة والحذر ومتابعة مايصدر من تعليمات عبر وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي.