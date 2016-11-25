 هطول أمطار الخير على نجران وضواحيها | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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هطول أمطار الخير على نجران وضواحيها

هطول أمطار الخير على نجران وضواحيها
المناطق_نجران
هطلت أمطار غزيرة بعد عصر اليوم الجمعة على مدينة نجران وضواحيها مصحوبة بزوابع رعدية، هذا وقد شملت تلك الأمطار قرى الشرفة وبيرعسكر وعاكفة
ولاتزال السماء ملبدة بالغيوم حتى ساعة إعداد الخبر من جهة أخرى دعت مديرية الدفاع المدني بالمنطقة إلى البعد عن الأودية والسدود وتوخي الحيطة والحذر ومتابعة مايصدر من تعليمات عبر وسائل الإعلام وحسابات الدفاع المدني في مواقع التواصل الاجتماعي.

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