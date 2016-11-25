 أمانة نجران تنفي ضبط لحوم كلاب | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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أمانة نجران تنفي ضبط لحوم كلاب

أمانة نجران تنفي ضبط لحوم كلاب
المناطق_نجران

إشارة إلى ما نشر في مواقع التواصل الاجتماعي من القبض على عمالة بنقاليه قامت بسلخ 20 كلب في مقر سكنهم بحي الفيصلية .
فإن أمانة منطقة نجران من هذا المنطلق تود ان توضح عن تلقيها بلاغ من قبل مراقبي مكتب العمل والدوريات الأمنية عن العثور على كميات كبيره من اللحوم في سكن عماله أسيوية تابعه لإحدى الشركات حيث تم مباشرة البلاغ من قبل مراقبي الامانة وبإشراف مباشر من مدير إدارة الرقابة الشاملة المهندس هادي آل قريع واتضح من خلال تفتيش الموقع ضبط عمالة تقوم بنقل كميات كبيرة من الحوم إلى مقر سكنهم حيث تم التأكد من مصدر اللحوم ومكان الذبح واتضح انها لحم ثور قاموا بشرائه من سوق أبا السعود وذبحه في إحدى نقاط الذبح المصرح لها بحي الحصين.
وبفحص اللحوم من قبل المختصين في إدارة الرقابة الشاملة لوحظ سوء الحفظ والتخزين انتشار القطط داخل السكن وملامستها بشكل مباشر للحوم
وبناء عليه تم اتلاف كامل الكمية البالغة390 كيلو جرام حفاظا على صحة العاملين وتكليف مالك الشركة بمراجعة ادارة الرقابة لاتخاذ اللازم و إخلاء السكن بالإضافة إلي اغلاق نقطة الذبح لمخالفتهم الانظمة والتعليمات في السماح بنقل كميات كبيره من اللحوم دون توفير الاشتراطات الصحية في النقل.
وتوكد أمانة منطقة نجران لجميع الوسائل الإعلامية استعداد المتحدث الرسمي في التواصل معهم للحصول على المعلومة الصحيحة والموثوقة لتحري الدقة وعدم نشر أخبار غير صحيحة.

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