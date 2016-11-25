 مكتب تعليم شرورة ينفذ ورش لبرنامج فطن | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مكتب تعليم شرورة ينفذ ورش لبرنامج فطن

مكتب تعليم شرورة ينفذ ورش لبرنامج فطن
المناطق_نجران
أقامت إدارة التعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم بشرورة ورشة عمل بعنوان ( برنامج فطن) ، نفذتهامشرفة وحدة الاختبارات والقبول حمدة طالب الكثيري بمقر الشؤون التعليمية وبحضور 23مشرفة تربوية ، وتهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج فطن ودور المشرفة التربوية في البرنامج، وتوظيفه في المقررات الدراسية والأنشطة اللامنهجية ، وأكدت الكثيري على المتابعةالمستمرة للمدارس في تنفيذ البرنامج والمشاركة في المعرض الخاص ببرنامج ” فطن” .
 كما نظمتورشة عمل لـ 30 ميسرة لبرنامج فطن من مدارس المحافظة ،

 

بمركز التدريب التربوي ، وتهدف الورشة إلىالتعريف ببرنامج فطن ودور الميسرة فيه ومهامها في المدرسة ، والاستعداد لتدريبالطالبات على الحقائب التدريبية للبرنامج ، وأوصت الكثيري في ختام الورشة بتهيئةالمجتمع المدرسي لبرنامج فطن .

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