مكتب تعليم شرورة ينفذ ورش لبرنامج فطن

أقامت إدارة التعليم بمنطقة نجران ممثلة بمكتب التعليم بشرورة ورشة عمل بعنوان ( برنامج فطن) ، نفذتهامشرفة وحدة الاختبارات والقبول حمدة طالب الكثيري بمقر الشؤون التعليمية وبحضور 23مشرفة تربوية ، وتهدف الورشة إلى التعريف ببرنامج فطن ودور المشرفة التربوية في البرنامج، وتوظيفه في المقررات الدراسية والأنشطة اللامنهجية ، وأكدت الكثيري على المتابعةالمستمرة للمدارس في تنفيذ البرنامج والمشاركة في المعرض الخاص ببرنامج ” فطن” .

كما نظمتورشة عمل لـ 30 ميسرة لبرنامج فطن من مدارس المحافظة ،

بمركز التدريب التربوي ، وتهدف الورشة إلىالتعريف ببرنامج فطن ودور الميسرة فيه ومهامها في المدرسة ، والاستعداد لتدريبالطالبات على الحقائب التدريبية للبرنامج ، وأوصت الكثيري في ختام الورشة بتهيئةالمجتمع المدرسي لبرنامج فطن .