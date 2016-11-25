العريني يشكر القائمات على تنفيذ مشروع “فطن بين الريشة والحرف” بتعليم نجران

شكر مدير عام برنامج ” فطن ” الدكتور ناصر العريني القائماتعلى تنفيذ مشروع (فطن بين الريشة والحرف ) بتعليم نجران ، وذلك خلال اللقاء الذيعقد عن بعد تحت مظلة (تفعيل التطبيقات البرمجية في مادة التربية الفنية للإشراف عنبعد في الحد الجنوبي ) حيث قال في كلمته التي ألقاها ” شاكر ومقدر اهتمامكموتنفيذكم لهذه الورشة التي اعتبرها خطوة رائدة (فطن بين الريش والحرف) ، نستطيع أننسهم في إطلاق إبداعات الطالبات من خلال رسم القصة مثلاً : إذا لم نجد طريقا نصنعطريقا نشرح للطالبات ببساطة ماذا نعني بالطريق ( طريق الخير، الطريق لحب الوطن،الطريق للحفاظ على المجتمع، الطريق للحفاظ على أنفسنا )وهكذا ترسم الطالبة رسماتتعبيرية مبسطة عن مشاعرها عن أهدافها عن الطريق الذي سوف تسلكه في حياتها من خلالمهارات فطن، التواصل، الحوار، التفكير الناقد، توكيد الذات، الوعي ، ونستخدم أبسطالأدوات حتى لا يكون هناك تكاليف مالية مرهقة ، ونعمل على مساعدة الطالبة بإخراجقصة من خلال برامج الفيديو البسيطة ليصبح لدينا قصة مصورة تنشر من خلال رسائل فطن”

وعن اللقاء ذكرت رئيسة قسم التربية الفنية صاحبة فكرة المشروع سميةالسيود بأنه تم بحضور مديرة إدارة الإشراف التربوي سعدى العمري ومساعدة الإشرافالتربوي شايعة الوادعي ومنسقة فطن بالإدارة وداد المصعبي والمشرفة التربوية أحلامبالحارث ، و١٢معلمة مشاركة في المشروع ، وذلك لتوضيح آلية العمل على البرنامج خلالالفصل الدراسي الأول وكيفية نشر ثقافة الفكرة وإخراجها بالدمج مع مادة التربيةالفنية بين الطالبات ، و تضمن اللقاء مجموعة من الحوارات والمعلومات والمناقشاتوالصور والأفلام الوثائقية والتسجيلات الصوتية التي تهدف إلى ايصال الفكرة الإيجابيةلـ فطن وكيف يمكن تجسيدها من الناحية الجمالية بأنامل الطالبات ، وأضافت السيود ونظرًالما يتطلبه العمل من المتابعة المستمرة لمشاريع المدارس فقد انشأ قروب على برنامجالتواصل الاجتماعي ( الواتس أب ) للمعنيين بالمشروع ليكون هناك لقاء متواصل وطرحكل ماهو مفيد للمعلمات والطالبات المشاركات ودعمهم مع الاستفادة من الجميع في التزودبما يلزم من أفكار تخدم فطن حتى انتهاء المشروع وتنفيذ المعرض .