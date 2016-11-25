تعليم نجران تستعد للاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقة

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلة بإدارة التربية الخاصة للاحتفاء باليوم العالمي لذوي الإعاقةوالذي يوافق يوم الأربعاء ٨/٣/١٤٣٨هـ ،وفي ذات السياق عقدت إدارة التربية الخاصة للبنات اجتماعاً بقائدات المدارس ( برامجالتربية الخاصة ) بقاعة الأخدود بحضور المساعدة للشئون التعليمية للبنات سراء بنتسعيد الشهراني ومشرفات الإدارة ، ورحبت مديرة إدارة التربية الخاصة غالية بنت يحيىالسويدي بالحاضرات واستعرضت جدول الأعمال للاجتماع ومناقشة القائدات وأخذ مرئياتهنحول ما يقدم في هذه الفعالية ، وتجهيز معرض مصاحب لهذه المناسبة يتم من خلاله التعرفعلى الخدمات المقدمة من التربية الخاصة ، وتوعويه المجتمع حول التعامل مع ذوي الإعاقة، ، وأعلنت السويدي عن اطلاق مبادرات وحملات لبرنامج ” فطن ” خلال فعاليات اليوم العالمي لذوي الإعاقة والذي يمتد لعدة أيام بمشاركات وندوات وورش عمل وحملاتتوعوية .

، هذا وقد اختتمت المساعدة للشئون التعليمية الاجتماع بشكرها لإدارة التربية الخاصة وقائدات المدارس على الجهود المبذولة لخدمة هذه الفئة الغالية