 رياض الأطفال بتعليم نجران تحتفي بيوم الطفل العالمي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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رياض الأطفال بتعليم نجران تحتفي بيوم الطفل العالمي

رياض الأطفال بتعليم نجران تحتفي بيوم الطفل العالمي
المناطق_نجران

احتفت إدارة رياض الأطفال بتعليم نجران باليوم العالمي للطفل بحضور مساعدة الشؤون التعليمية للبنات سراء بنت سعيد الشهراني ومديرات الإدارات النسائية وذلك بمقر إدارة رياض الأطفال ، وقد ألقت مديرة الإدارة سنية بالحارث كلمة بهذه المناسبة وضحت الغرض من اليوم العالمي للطفل وحقوق الطفل الواجبة سواء السليم أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأشارت إلى حفظ حقوق الطفل بالمملكة في التعليم والرعاية ومن ذلك التوسع في افتتاح الروضات بمناطق المملكة وقد حظيت منطقة نجران بـ 64 روضة ، ثم عرضت مشاركات الروضات بهذه المناسبة ، بعدها تحدثت مساعدة الشؤون التعليمية عن خطورة المهددات الخارجية والتحرش على الأطفال ، معيلة على الأسرة بالدور الكبير في حماية الأطفال ووقايتهم من كل خطر يهدد طفولتهم ، وأن لا يكونوا ضحية المشاكل الأسرية ، أو الأجهزة الإلكترونية والتي لها تأثيرات نفسية وصحية واجتماعية ، كما وضحت استهداف رياض الأطفال في برنامج ” فطن ” والدور المناط بها حياله .

بعدها فتح مجال النقاش في عدد من المواضيع التي تهم مرحلة رياض الأطفال كالحاجة لفتح حضانات ، والتدخل المبكر في مجال رياض الأطفال .

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