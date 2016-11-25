رياض الأطفال بتعليم نجران تحتفي بيوم الطفل العالمي

احتفت إدارة رياض الأطفال بتعليم نجران باليوم العالمي للطفل بحضور مساعدة الشؤون التعليمية للبنات سراء بنت سعيد الشهراني ومديرات الإدارات النسائية وذلك بمقر إدارة رياض الأطفال ، وقد ألقت مديرة الإدارة سنية بالحارث كلمة بهذه المناسبة وضحت الغرض من اليوم العالمي للطفل وحقوق الطفل الواجبة سواء السليم أو ذوي الاحتياجات الخاصة ، وأشارت إلى حفظ حقوق الطفل بالمملكة في التعليم والرعاية ومن ذلك التوسع في افتتاح الروضات بمناطق المملكة وقد حظيت منطقة نجران بـ 64 روضة ، ثم عرضت مشاركات الروضات بهذه المناسبة ، بعدها تحدثت مساعدة الشؤون التعليمية عن خطورة المهددات الخارجية والتحرش على الأطفال ، معيلة على الأسرة بالدور الكبير في حماية الأطفال ووقايتهم من كل خطر يهدد طفولتهم ، وأن لا يكونوا ضحية المشاكل الأسرية ، أو الأجهزة الإلكترونية والتي لها تأثيرات نفسية وصحية واجتماعية ، كما وضحت استهداف رياض الأطفال في برنامج ” فطن ” والدور المناط بها حياله .

بعدها فتح مجال النقاش في عدد من المواضيع التي تهم مرحلة رياض الأطفال كالحاجة لفتح حضانات ، والتدخل المبكر في مجال رياض الأطفال .