 “التعليم” تنفذ قرار “المالية حول إيقاف بدل “العلاج النقدي” في بعض بلدان الابتعاث | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“التعليم” تنفذ قرار “المالية حول إيقاف بدل “العلاج النقدي” في بعض بلدان الابتعاث

“التعليم” تنفذ قرار “المالية حول إيقاف بدل “العلاج النقدي” في بعض بلدان الابتعاث
المناطق_يوسف المطيري

أوقفت وزارة التعليم صرف التامين الصحي النقدي للطلاب المبتعثين في بعض دول الابتعاث التي ضمت لبرنامج التأمين الصحي على أن يستمر في الدول التي لا يتوفر فيها خدمة التأمين الصحي.
ووجهت وزارة التعليم الملحقيات الثقافية تعميما بمضمون خطاب وزارة المالية بخصوص التأكيد على مانص عليه قرار مجلس الوزراء بتاريخ “3 محرم 1438” من ايقاف صرف بدل العلاج النقدي للمبتعثين في الدول التي ضمت لبرنامج التأمين الصحي على أن يستمر في الدول التي لا يتوفر فيها خدمة التأمين الصحي ولم يتم توقيع اتفاقيات مع المستشفيات في تلك الدول.
هذه وقد كان خبر إيقاف التأمين الصحي، على المبتعثين بالصدمة حيث تذمر عدد من المبتعثين من الطلبة والطالبات من هذا القرار لاسيما الذين ترافقهم عائلاتهم وأطفالهم .
وكانت وزارة التعليم قد انتقدت في وقت سابق بعض ما وصفتها بالممارسات الخاطئة التي يقوم بها المبتعثون والمبتعثات، وأنها ستتخذ إجراءات للحد من الممارسة السلبية للمحافظة على جودة التأمين المقدم للمبتعثين والمبتعثات.

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