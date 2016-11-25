مقتل أكثر من 22 ألف امرأة وطفلة بسوريا

وتوزع العدد الكلي على أطراف النزاع، فقد قتلت القوات الحكومية 20287 أنثى، بينهن أكثر من 9 آلاف طفلة، أما فصائل المعارضة المسلحة فنسب التقرير لها مقتل 798 أنثى، بينهن 91 طفلة، في حين قتلت قوات التحالف الدولي 144 أخريات، وقتل 435 على يد جهات مجهولة.

وذكر التقرير الذي أعدته الشبكة السورية لحقوق الإنسان مقتل 358 أنثى بينهنّ 141 طفلة، بينما قتلت جبهة فتح الشام (النصرة) 74 أنثى بينهن 21 طفلة.

بينما كانت القوات الروسية، بحسب التقرير، مسؤولة عن مقتل 668، في حين سجل التقرير مقتل 59 أخريات على يد ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية.

ورصدت الشبكة في تقريرها ما لا يقل عن 8413 أنثى اعتقلن على يد القوات الحكومية، بينهن 312 طفلة، و2418 مختفية قسريًا، بينما قتل تحت التعذيب ما لايقل عن 39 أنثى.

وأشار التقرير إلى أن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية احتجزت 1819 سيدة بينهن 208 طفلات دون سن 18 عامًا، و49 في عداد المختفات قسريًا، بينما اعتقل داعش 714 أنثى منهن 205 مختفيات قسريًا، و13 أخريات قتلن تحت التعذيب.

وفي نفس السياق اعتقلت فصائل المعارضة المسلحة اعتقلت 798 أنثى، بينهن 391 أنثى طفلة، في حين نسب التقرير تعرُّض ما لايقل عن 2143 أنثى للاختطاف والاختفاء القسري لجهات مجهولة، بينهن 419 طفلة.