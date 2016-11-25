 القادسية تحت الأمطار استعداداً للإتحاد | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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القادسية تحت الأمطار استعداداً للإتحاد

القادسية تحت الأمطار استعداداً للإتحاد

واصل الفريق الاول لكرة القدم بنادي القادسية تدريباته مساء اليوم استعدادا للقاء المهم الذي سيجمعه مساء غد السبت بضيفه الاتحاد لحساب الجولة العاشرة من دوري جميل لكرة القدم على ملعب الامير محمد بن فهد بالدمام ، وركز المدير الفني للفريق انجوس “برازيلي” الذي استبق تدريب اليوم باجتماع مع اللاعبين على تمارين الاحماء والتسخين واختتم المران بتدريب خفيف على الملعب الرئيس بالنادي تحت الأمطار ، وذلك بحضور رئيس النادي معدي الهاجري .
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