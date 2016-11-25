 التعادل يفرض نفسه في لقاء الباطن والفتح | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انبعاث دخان مستشفى الملك فهد بسبب “سير التكييف” الهلال يعزز صدارته لدوري جميل بفوز ثمين على الأهلي شاهد أحدث صور الحرائق المستعرة لليوم الرابع في إسرائيل بوتين يمنح الممثل ستيفن سيغال جواز سفر روسيا مدني جازان يباشر انبعاث دخان محدود بمستشفى الملك فهد التعادل يفرض نفسه في لقاء الباطن والفتح إضراب طياري لوفتهانزا يلغي 800 رحلة بيومه الثالث القادسية تحت الأمطار استعداداً للإتحاد مقتل أكثر من 22 ألف امرأة وطفلة بسوريا تأجيل حفل تدشين مشاريع “أرامكو” بسبب الأحوال الجوية التعاون بعرقل النصر عن سباق الصدارة بثنائية ميليشيات الحشد تعتزم العبور إلى سوريا بتكليف إيراني

التعادل يفرض نفسه في لقاء الباطن والفتح

التعادل يفرض نفسه في لقاء الباطن والفتح
المناطق_الرياض

فرض التعادل نفسه في مباراة الباطن وضيفه الفتح اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكان الفتح هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق حمدان الحمدان , غير أن أصحاب الأرض استعادوا التعادل سريعاً بهدف لسلطان الغنيمان في الدقيقة 53.

وشهد الشوط الأول من المباراة فتوراً من الفريقين لم يتمكن أياً منهما من تسجيل أي هدف , قبل أن تكون بداية الشوط الثاني بداية تهديفية بهدف الفتح المبكر ثم التعادل السريع أيضاً للباطن قبل أن يستسلم الفريقان للنتيجة حتى نهاية الـ 90 دقيقة.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما وضع الفتح نقطة في رصيده هو الآخر ليصبح 5 نقاط غير أنه لازال في المركز الأخير في سلم ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين حتى الآن.
661836-bt4k0972 661846-bt4k0999 661841-bt4k0989

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>