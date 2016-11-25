التعادل يفرض نفسه في لقاء الباطن والفتح

فرض التعادل نفسه في مباراة الباطن وضيفه الفتح اليوم ضمن الجولة الحادية عشرة من دوري جميل السعودي للمحترفين والتي انتهت بتعادل الفريقين بهدف لمثله.

وكان الفتح هو البادئ بالتسجيل في الدقيقة الأولى من الشوط الثاني عن طريق حمدان الحمدان , غير أن أصحاب الأرض استعادوا التعادل سريعاً بهدف لسلطان الغنيمان في الدقيقة 53.

وشهد الشوط الأول من المباراة فتوراً من الفريقين لم يتمكن أياً منهما من تسجيل أي هدف , قبل أن تكون بداية الشوط الثاني بداية تهديفية بهدف الفتح المبكر ثم التعادل السريع أيضاً للباطن قبل أن يستسلم الفريقان للنتيجة حتى نهاية الـ 90 دقيقة.

وبهذه النتيجة رفع الباطن رصيده إلى 9 نقاط في المركز العاشر، فيما وضع الفتح نقطة في رصيده هو الآخر ليصبح 5 نقاط غير أنه لازال في المركز الأخير في سلم ترتيب دوري جميل السعودي للمحترفين حتى الآن.

