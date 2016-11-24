شاهد أحدث صور الحرائق المستعرة لليوم الرابع في إسرائيل

بدأت حرائق إسرائيل الثلاثاء الماضي في منطقة زخرون يعقوب، التي تقع على بعد حوالي 35 كيلومترا إلى الشمال من حيفا، كما اندلعت النيران في اليوم التالي في موديعين بوسط إسرائيل.

وذكرت وكالة “معا” الفلسطينية، أن النيران اشتعلت، مساء الخميس، في أحراش قرية عين قينيا غرب رام الله، وعملت طواقم الدفاع المدني على السيطرة على النيران.

وأدت سرعة الرياح وشدتها إلى انتشار النيران في الحرش الواقع غرب قربة عين قينيا، على مقربة من مستوطنة إسرائيلية، وفق الوكالة.

وبعد اشتعال النيران في قرية جيبيا والجانية، اندلعت النيران في عين قينيا، لتكون المنطقة الثالثة التي تندلع فيها النيران في رام الله.

وفي بيتين، توفي طفل فلسطيني (عمره عامان)، بعدما اندلعت النيران في منزله، لكن التحقيقات لم تصل إلى سبب الحريق.

وأجبرت النيران التي طالت مناطق إسرائيلية عدة، 60 ألفاً من سكان حيفا على النزوح، فيما تكافح فرق الإطفاء للسيطرة على الوضع.

وفي جنين، اندلع حريق في مستوطنة قرب قرية برطعة، كما في أحراش قرب منطقة قرية حداد، وفق بيان للدفاع المدني الفلسطيني.

وفي نابلس، اندلع حريق في سبسطية قرب مستوطنة شافي شمرون.