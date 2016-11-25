 الهلال يعزز صدارته لدوري جميل بفوز ثمين على الأهلي | صحيفة المناطق الإلكترونية
الجمعة, 25 صفر 1438 هجريا, الموافق 25 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الهلال يعزز صدارته لدوري جميل بفوز ثمين على الأهلي

الهلال يعزز صدارته لدوري جميل بفوز ثمين على الأهلي
المناطق_الرياض

حقق الهلال فوزاً غالياً على مضيفه الأهلي بـهدفين مقابل هدف في المباراة التي أقيمت مساء اليوم الجمعة على ملعب مدينة الملك عبدالله الرياضية “الجوهرة المشعة” ضمن مباريات الجولة العاشرة من دوري جميل للمحترفين، ليعزز صدارته للدوري.

بدأت المباراة بسيطرة هلالية على مجريات المباراة مقبل توهان للفريق الأهلاوي، وتمكن المهاجم البرازيلي ليو بوناتيني من ضربة رأسية محكمة مستغلاً الكرة العكسية من الظهير ياسر الشهراني عند الدقيقة 27 من الشوط الأول.

وفي الشوط الثاني سعى الأهلي للعودة إلى بعددٍ من التغييرات التي لم تفلح به في العودة، وتمكن مهاجم الهلال البرازيلي كارلوس إدواردو من الاستفادة من كرة نواف العابد المحسنة وأضاف الهدف الثاني للهلال عند الدقيقة 59 من عمر المباراة، واستمر اللعب سجالا بين الفريقين حتى تمكن مهاجم الأهلي عمر السومة من إحراز هدف فريقه الوحيد عند الدقيقة الأخيرة من الوقت بدل الضائع من ضربة ثابتة.

وبهذه النتيجة ارتفع الهلال برصيده إلى 24 نقطة في صدارة ترتيب الدوري، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 19 نقطة في المركز الثالث في ترتيب الدوري مؤقتاً.

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