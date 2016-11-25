 اللواء ركن تركي بن عبدالله يستقبل مدير عام الشؤون الإسلامية بنجران | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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اللواء ركن تركي بن عبدالله يستقبل مدير عام الشؤون الإسلامية بنجران

اللواء ركن تركي بن عبدالله يستقبل مدير عام الشؤون الإسلامية بنجران
المناطق - نجران
استقبل صاحب السمو الأمير اللواء ركن تركي بن عبدالله بن محمد قائد لواء الأمير تركي الأول بن عبدالعزيز الآلي بالحرس الوطني، في مكتبه اليوم الجمعة صاحب الفضيلة مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بمنطقة نجران الشيخ مرزوق بن عبدالله الرويس ودار خلال اللقاء ما يحققه رجال القوات العسكرية على الحد الجنوبي من إنجازات تُعد مفخرة للوطن و المواطن وقد استعرض الرويس ما يقوم به الفرع من جهود و مشاركات مع الحرس الوطني وغيرها من القطاعات العسكريه من إلقاء الكلمات والمحاضرات العلمية والتوعويه وتأمين عدد كبير من المصليات المتنقله و تجهيزها من الفرش و المصاحف و غيرها وقدم فضيلته نسخة من هدية المرابط و التي تقدم من قبل الفرع للجنود المرابطين والمصابين أثناء عملهم في الميدان خدمة لدينهم ثم وطنهم و مليكهم وبعد ذلك قام فضيلته بإهداء سموه الكريم نسخة من المصحف الشريف المذّهب وبعض مطبوعات وزارة الشئون الإسلاميه و كل ذلك يأتي تمشيا مع توجيهات صاحب المعالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة و الإرشاد الشيخ صالح بن عبدالعزيز ال الشيخ ومعالي نائبه الدكتور توفيق بن عبدالعزيز السديري
.. ومن جهته، أعرب سمو الأمير تركي بن عبدالله عن شكره وتقديره لفرع الشؤون الإسلامية و الدعوة و الإرشاد بنجران على هذه الجهودالمباركه وفي ختام اللقاء قام سموالأمير بتقديم هدية تذكاريه لفضيلة المدير العام للفرع بهذه المناسبه

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