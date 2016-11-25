 تعرض مواطن للضرب والسرقة بالجموم و الشرطة تضبط المتهمين | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

انفجارات تركيا تتواصل دون توقف.. آخرها غازي عنتاب قبل قليل لسلامة أسرتك وأطفالك.. لا تنس هذا الأمر “الهام” أثناء القيادة في الأجواء الشتوية وظائف شاغرة في شركة الصافي دانون في عدة مناطق استبدل الفياجرا بأطعمة تعزز قدرتك الجنسية.. الفلفل الحار والسبانخ مشروعات رأس الخير تسهم في تحقيق أهداف قطاع التعدين الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030 محل جوالات يقود لكشف سرقة 21 سيارة بجدة العثور على جثة مواطن والقبض على ثلاثة متهمين من جنسية إفريقية تعرض مواطن للضرب والسرقة بالجموم و الشرطة تضبط المتهمين اللواء ركن تركي بن عبدالله يستقبل مدير عام الشؤون الإسلامية بنجران يوم الطفولة والحقوق المهدرة بالفيديو.. امتلاء شوارع الخبر بالمياه بسبب الأمطار الغزيرة الليلة أحمد عيد: أبارك للوطن إنصاف محكمة “كاس” لعب مبارتنا مع العراق في أرض الوطن

تعرض مواطن للضرب والسرقة بالجموم و الشرطة تضبط المتهمين

تعرض مواطن للضرب والسرقة بالجموم و الشرطة تضبط المتهمين
المناطق_عادل الزهراني
تعرض  مواطن  للضرب  والسرقة  من  مجهولين  وبعد  تقديمه  بلاغا  لشرطة العاصمة المقدسة  تم  القبض  على  خمسة  أشخاص  متهمين  في  الحادثة
و صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي  بأن  شرطة  محافظة الجموم تلقت بلاغا  من مواطن  مفاده تعرضه للضرب  والسرقة وسلب ما بحوزته من قبل مجهولين تم بعون الله وتوفيقه من تحديد هوية المتهمين  حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط خمسة اشخاص متهمين في تلك الحادثة،  تم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>