تعرض مواطن للضرب والسرقة بالجموم و الشرطة تضبط المتهمين

تعرض مواطن للضرب والسرقة من مجهولين وبعد تقديمه بلاغا لشرطة العاصمة المقدسة تم القبض على خمسة أشخاص متهمين في الحادثة

و صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن شرطة محافظة الجموم تلقت بلاغا من مواطن مفاده تعرضه للضرب والسرقة وسلب ما بحوزته من قبل مجهولين تم بعون الله وتوفيقه من تحديد هوية المتهمين حيث تمكنت شعبة التحريات والبحث الجنائي من ضبط خمسة اشخاص متهمين في تلك الحادثة، تم التحفظ عليهم لاستكمال إجراءات الاستدلال الأولية، وستتم إحالتهم لجهة الاختصاص.