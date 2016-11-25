العثور على جثة مواطن والقبض على ثلاثة متهمين من جنسية إفريقية

عثرت الجهات الأمنية على جثة تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر وبعد البحث والتحري تم ضبط ثلاثة أشخاص متهمين في الحادثة هذا وقد صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بان شرطة محافظة جدة تلقت بتاريخ ٢٤محرم ١٤٣٨هـ بلاغا مفادة العثور على جثة شخص متوفي بمنطقة صحراوية شرق المحافظة تم الانتقال للموقع من قبل رجال الضبط الجنائي بمركز شرطة السامر بمشاركة المختصين من الجهات ذات العلاقه ومن خلال اجراءات الاستدلال الاوليه تبين ان الجثه تعود لمواطن في العقد الثالث من العمر ، تبين وجود اثار اعتداء عليها، تم تشكيل فريق بحث وتحرٍ من شعبة التحريات والبحث الحنائي عن لجناه أسفرت نتائجه ولله الحمد عن ضبط ثلاثه متهمين من الجنسية الأفريقية تم التحفظ عليهم تمهيداً لإحالتهم لهيئة التحقيق والإدعاء العام بحكم الاختصاص ٠