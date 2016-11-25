محل جوالات يقود لكشف سرقة 21 سيارة بجدة

صرح الناطق الإعلامي بشرطة منطقة مكة المكرمة العقيد دكتور عاطي بن عطيه القرشي بأن شرطة محافظة جدة تلقت بتاريخ ٢٢صفر ١٤٣٨هـ بلاغا مفادة سرقة اجهزة جوالات من احد المحلات التجاريه جنوب المحافظة ومن خلال اجراءات الاستدلال الاوليه تبين ان الجناة قاموا بتهشيم واجهة المحل والسرقة من داخله ، تم تشكيل فريق بحث وتحري من شعبة التحريات والبحث الجنائي ودوريات الامن بمحافظة جدة وقد أسفرت نتائج التحريات عن ضبط أربعة متهمين بارتكاب الحادثه ومن خلال إجراءات الضبط الحنائي تبين انهم قاموا بسرقة (٢١) سيارة وعدد من المحلات التجارية ، تم التحفظ عليهم لمعرفة مدي تورطهم في قضايا اخري مماثله لاسلوبهم الاجرامي من عدمه تمهيدا لإحالتهم لجهة الاختصاص.