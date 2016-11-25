مشروعات رأس الخير تسهم في تحقيق أهداف قطاع التعدين الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030

يأتي تدشين مشروعات البنية الأساسية التنموية والتعدينية في مدينة رأس الخير الصناعية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود – حفظه الله – إنجازاً عملاقاً جديداً يضاف إلى سجل انجازات المملكة العربية السعودية التنموية، ويؤكد أن هذه البلاد المباركة بقيادتها الرشيدة وبعزم رجالها وتكامل القطاعين الحكومي والخاص، قادرة على تحقيق الانجازات الكبرى التي تحاكي قصص النجاح العظيمة التي تحققت في قطاعي النفط و الغاز في عهد الملك المؤسس عبدالعزيز (طيب الله ثراه)، وأبناؤه البررة سعود وفيصل (رحمهما الله). وكذلك ما شهدته المملكة من تأسيس وتطوير لقطاع البتر وكيماويات وتأسيس مدينتي الجبيل وينبع الصناعيتين في عهد الملوك خالد وفهد وعبدالله (رحمهم الله). وهذه المشروعات في مجملها التي تضافرت فيها جهود وزارات ومؤسسات الدولة مع شركات القطاع الخاص أسهمت في تأسيس قطاع التعدين الحديث كركيزة هامة للصناعة السعودية، ورافداً أساسياً جديداً للاقتصاد الوطني ببنيته وصناعاته الأساسية والتحويلية، ويتركز في صناعتي الألمنيوم والفوسفات، ومشاريع البنى الأساسية، التي مكَّنت من بناء قطاع تعدين حديث، بمقاييس عالمية، تمت وفق خطط الدولة، واختير لهذه المدينة موقع استراتيجي على الساحل الشرقي من المملكة على بعد 80 كم إلى الشمال من مدينة الجبيل ؛ مما يسهل من انسياب منتجاتها إلى الأسواق العالمية. وتعد مدينة رأس الخير مركزاً اقتصادياً وتنموياً واعداً، ونموذجاً ينطق بالنجاح في إنشاء المدن الصناعية العملاقة التي تحتضن المشاريع الاستثمارية الضخمة، وما تتطلبه من خدمات متكاملة. وقد بلغت حجم الاستثمارات في مشاريع البنى الأساسية والمجمعات الصناعية التعدينية ما يزيد عن 130 مليار ريال، تضيف إلى الناتج المحلي نحو 35 مليار ريال، بجانب نقل وتوطين تقنية الصناعات التعدينية في المملكة، فضلاً عن إسهامها في إيجاد 12 ألف فرصة وظيفية مباشرة، وعشرات الآلاف من الفرص غير المباشرة للمواطنين، سواءً في المصانع أو في مشاريع البنية الأساسية. وستشكل مشاريع مدينة رأس الخير منصة انطلاقة لتحقيق أهداف القطاع الواعدة في تحقيق أهدافه ضمن رؤية المملكة العربية السعودية 2030م.

وتتضمن مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعديني في رأس الخير:

– مشروع سكة الحديد أو ما يعرف بقطار التعدين.

– محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء.

– ميناء رأس الخير.

– منجم معادن للفوسفات في حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية.

– منجم معادن للبوكسايت (المعدن الأساس في صناعة الألمونيوم) في البعيثة بمنطقة القصيم.

– مجمع مصانع معادن للفوسفات في رأس الخير.

– مجمع مصانع معادن للألمنيوم في رأس الخير

كما تشمل مشاريع البنية الأساسية والتحتية التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهة الإدارة والتشغيل في رأس الخير.

ويؤكد تدشين هذه المشروعات العملاقة على توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتأسيس ركائز جديدة يرتكز عليها الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن يسهم قيام هذه المشاريع التعدينية الصناعية في تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استفادة القطاع الخاص المنتظرة من التكامل الصناعي في القطاع، واستغلال الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، التي تدعمها توافر المواد الخام، والبنية التحتية واللوجستية ، ومجمعات التصنيع في مدينة رأس الخير.