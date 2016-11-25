وتتضمن مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعديني في رأس الخير:
– مشروع سكة الحديد أو ما يعرف بقطار التعدين.
– محطة رأس الخير لتحلية المياه وإنتاج الكهرباء.
– ميناء رأس الخير.
– منجم معادن للفوسفات في حزم الجلاميد بمنطقة الحدود الشمالية.
– منجم معادن للبوكسايت (المعدن الأساس في صناعة الألمونيوم) في البعيثة بمنطقة القصيم.
– مجمع مصانع معادن للفوسفات في رأس الخير.
– مجمع مصانع معادن للألمنيوم في رأس الخير
كما تشمل مشاريع البنية الأساسية والتحتية التي تنفذها الهيئة الملكية للجبيل وينبع جهة الإدارة والتشغيل في رأس الخير.
ويؤكد تدشين هذه المشروعات العملاقة على توجه الدولة بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله لتحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة في جميع مناطق المملكة، وتحقيق التنوع الاقتصادي، وتأسيس ركائز جديدة يرتكز عليها الاقتصاد السعودي. ومن المتوقع أن يسهم قيام هذه المشاريع التعدينية الصناعية في تعزيز مكانة المملكة في الأسواق العالمية، بالإضافة إلى استفادة القطاع الخاص المنتظرة من التكامل الصناعي في القطاع، واستغلال الفرص الاستثمارية في الصناعات التحويلية، التي تدعمها توافر المواد الخام، والبنية التحتية واللوجستية ، ومجمعات التصنيع في مدينة رأس الخير.
مشروعات رأس الخير تسهم في تحقيق أهداف قطاع التعدين الواعدة ضمن رؤية المملكة 2030
وتتضمن مشاريع البنية الأساسية التنموية والتعديني في رأس الخير:
التعليقات (٠) اضف تعليق