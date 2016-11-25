استبدل الفياجرا بأطعمة تعزز قدرتك الجنسية.. الفلفل الحار والسبانخ

يلجـأ العديد من الرجال لتعاطى الفياجرا، ويجهلون أن بعض الأطعمة لها تأثير قوى لتحسين هذه القدرة الجنسية.

وفى السياق كشف تقرير نشره الموقع الهندى “sky Bold”، مؤخرا عن بعض الأطعمة الطبيعية البديلة للفياجرا، فتناول فص من الثوم على معدة فارغة بمجرد الاستيقاظ من النوم يوميا، يساعد على تقوية القدرة الجنسية للرجل، أما إذا كنت من الذين يعانون مشاكل بالجهاز الهضمى فلا تتناوله لأنه يصيبك بحرقة فى المعدة.

ووفقا للتقرير، يحتوى الموز على البوتاسيوم الذى يساعد فى تعزيز وتدفق الدم للشرايين بالأجزاء التناسلية، كما تحتوى السبانخ على المغنسيوم الذى يعمل أيضا على تعزيز الدورة الدموية، وبالتالى فإن شرب كوب من عصير السبانخ يجعلك أكثر نشاطا ويقوى قدرتك الجنسية.

وأشار التقرير إلى أن تناول الأسماك على الأقل ثلاث مرات فى الأسبوع، ضرورى للحصول على الأوميجا 3 والأحماض الدهنية، التى تعد من العناصر المعززة للقدرة الجنسية وكذلك الزنجبيل، يساعد على تعزيز الدورة الدموية، وهام لصحة القلب ولذا يجب تناول شريحة من الزنجبيل الخام يوميا، كما يساعد الفلفل الحار على زيادة التمثيل الغذائى وتنشيط هرمون الاندروفين وتعزيز الرغبة الجنسية.