لسلامة أسرتك وأطفالك.. لا تنس هذا الأمر “الهام” أثناء القيادة في الأجواء الشتوية

نصح المجلس الألماني للسلامة على الطرق بتشغيل ضوء السير في الأجواء الشتوية ذات ظروف الرؤية السيئة حتى أثناء النهار.

وأوضح خبراء المجلس الألماني أن الضوء القيادة النهاري لا يكفي وحده في الأجواء الشتوية التي تكون فيها الرؤية محدودة بسبب الضباب أو تساقط الثلوج

وإذا أعاق الضباب أو الأمطار الشديدة أو الثلوج الرؤية فيمكن لسائق السيارة أيضاً تشغيل كشافات الضباب، ويلزم عدم استخدام مصباح الضباب الخلفي إلا في حالة عدم وضوح الرؤية بسبب الضباب، ومدى الرؤية الأقل من 50 متر.

وحذر خبراء السلامة بالمجلس الألماني من تجاوز السيارة في مثل هذه الظروف لسرعة أكثر من 50 كلم/س.