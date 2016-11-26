ضبط شحنات أسلحة ومواد تستخدم لتصنيعها في طريقها إلى الحوثيين

كثّفت قوات الشرطة العسكرية اليمنية في محافظة مأرب ومحيطها إجراءاتها الضبطية لتأمين الطرق والمساهمة في العملية الأمنية ورقابة خطوط العبور ومنع عمليات تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي والمخلوع علي عبد الله صالح الانقلابية.

وتمكن أفراد الشرطة والجيش من إلقاء القبض على عدد من الخلايا الإجرامية التابعة للميليشيات الhنقلابية، حاولت التسلل إلى المناطق والمحافظات المحررة.

كما ضبطت شحنات أسلحة مختلفة ومواد تستخدم لتصنيع السلاح كانت في طريقها إلى الميليشيا الانقلابية. وتنفذ أجهزة الشرطة والجيش دوريات أمنية مستمرة في خطوط السير والطرق العامة.