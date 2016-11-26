“CNN” تعرض “بالخطأ” فيلما إباحيا على الهواء لمدة 30 دقيقة

ذكرت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية في خبرٍ عاجلٍ لها، إنّ قناة CNN الأمريكية، أذاعت بالخطأ، فيلمًا إباحيا مدته نصف ساعة بعد خطأ جسيم وقعت فيه شركة RCN مُزود الخدمة المحلي، والتي مقرها نيوجيرسي، والتي تبث إرسال CNN في جميع أنحاء الساحل الشرقي للولايات المتحدة.

وتابعت، كان المشاهدون ينتظرون حلقة جديدة من برنامج “أماكن غير معروفة” للمذيع “أنثوني بوردين”، ولكنهم تفاجأوا بتغيير محتواه ليتم عرض إحدى الأفلام الإباحية الفاضحة.

وبعد إذاعة الفيلم الجنسي بحوالي ساعة، تم قطع إرسال سي إن إن، ولكن يبدو أنّ المشاهدين في بوسطن فقط هم من تعرَّضوا لمثل هذه المضايقات، حيث كتبت إحدى المغردات على تويتر، في انتظار أن تفيق شركة RCN من غفوتها غدًا لتدرك أنّها قامت ببث فيلمًا جنسيًا بدلًا من برنامج أنثوني بوردين.

وتابعت الصحيفة، من غير الواضح الآن إذا كان هذا خطأ تقنيّ بسيط، أم عمل شخص من الغاضبين على الشركة، كما أنّه من غير الواضح كيف تم السماح لهذا الفيلم بالاستمرار طيلة 30 دقيقة كاملة على الهواء.