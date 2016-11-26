 “الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار” | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

سقوط قائد طائرة شراعية خلال ممارسته هوايته بهروب  إذا ظهرت عليك هذه الأعراض “الخمسة” .. اذهب إلى الطبيب فورا برلماني إيراني لحاشية خامنئي: “اذهبوا لإخوانكم بداعش في الموصل” هكذا بدت كلينتون بعد هزيمتها .. نظرة انكسار غير مسبوقة “الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار” ملك الأردن يكسر كل محاولات طهران للتقارب: إيران تدعم الإرهاب في المنطقة مجزرة مروعة للنظام وموسكو بحلب.. وقصف جامع أثناء صلاة الجمعة “CNN” تعرض “بالخطأ” فيلما إباحيا على الهواء لمدة 30 دقيقة ضبط شحنات أسلحة ومواد تستخدم لتصنيعها في طريقها إلى الحوثيين انفجارات تركيا تتواصل دون توقف.. آخرها غازي عنتاب قبل قليل لسلامة أسرتك وأطفالك.. لا تنس هذا الأمر “الهام” أثناء القيادة في الأجواء الشتوية وظائف شاغرة في شركة الصافي دانون في عدة مناطق

“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”

“الأمطار” تدفع وزير الطاقة إلى “الاعتذار”
المناطق - الرياض

قدَّم خالد الفالح، وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، اعتذاره لضيوف تدشين مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة على تأجيل الحفل، مشيرًا إلى أن التأجيل كان بسبب كثافة الأمطار وتسربها في بعض أجزاء المبنى.

‫وأردف في تغريدة أخرى بقوله: “مركز الملك عبدالعزيز للإثراء والمعرفة صرح عالمي فريد من نوعه، ونتطلع لإطلاقه للوطن والمواطنين بصورة مشرفة قريبًا بإذن الله”.

وكانت أرامكو قد قالت في وقت سابق إن التأجيل كان بسبب الأحوال الجوية، فيما تناقلت وسائل التواصل الاجتماعي صورًا، تكشف كثافة المياه أمام بوابة المركز.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>