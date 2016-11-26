هكذا بدت كلينتون بعد هزيمتها .. نظرة انكسار غير مسبوقة

بعد أن كادت تصبح أول امرأة تدخل البيت الأبيض رئيسةً للولايات المتحدة الأميركية، الدولة العظمى، عادت هيلاري كلينتون المرشحة الديمقراطية الخاسرة في انتخابات الرئاسة الأميركية أمام منافسها الجمهوري دونالد ترمب، مواطنة عادية تتسوق مثل غيرها من الملايين، ولكن الهزيمة خلفت في عينيها نظرة انكسار غير مسبوقة.

وحسبما نقلت “العربية نت”، تعيش كلينتون بعد الهزيمة حياة هادئة بعد حملة انتخابية قاسية. ولم تشارك إلا في احتفالية واحدة لجمع التبرعات قبل أسبوع وأعلنت فيها أنها تجد صعوبة في مغادرة المنزل.

كلينتون شوهدت الخميس من جديد تتسوق في متجر محلي ببلدة شابكوا قرب نيويورك، حيث تقيم مع زوجها الرئيس الأميركي السابق بيل كلينتون.

وكانت المرشحة الخاسرة ووزيرة الخارجية السابقة تشتري احتياجاتها المنزلية للاحتفال بما يسمة “عيد الشكر”، عندما شاهدتها واحدة من جيرانها في المنطقة، وهي أم لثلاثة أطفال، ليندا بوسكو، والتقطت معها صورة، بدت فيها كلينتون بوجه منكسر، وخال من مساحيق التجميل، وشعر يختلف تماما عن لونه وتصفيفه إبان حملتها للرئاسة الأميركية.

وبثت بوسكو صورتها مع كلينتون على موقع “تويتر”، وقالت إن عائلة كلينتون كلها (هيلاري وبيل وابنتهما تشيلسي وزوجها مارك وحفيديها) كانت تشتري احتياجاتها من المتجر.