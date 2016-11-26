 إذا ظهرت عليك هذه الأعراض “الخمسة” .. اذهب إلى الطبيب فورا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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إذا ظهرت عليك هذه الأعراض “الخمسة” .. اذهب إلى الطبيب فورا

إذا ظهرت عليك هذه الأعراض “الخمسة” .. اذهب إلى الطبيب فورا
المناطق - وكالات:

كثير منا يهمل الأعراض والعلامات، ولا يراجع الطبيب عند ملاحظتها، ولذلك نعرض إليك مجموعة من العلامات الرئيسية على وجود التهاب بالجسم.

ألم خفيف في المفاصل. إذا كنت تتجاهل هذا الألم عادة عليك إعادة النظر في الأمر. قد يكون هذا الألم الخفيف في المفاصل بسبب برودة الطقس، أو علامة على وجود التهاب في الجسم يهاجم العضلات والعظام.

وجع العضلات. عندما تشعر بألم في بعض عضلات جسمك دون سبب واضح أو إصابة عليك استشارة طبيبك بخصوص احتمال وجود التهاب في الجسم. تذكّر أن التمارين الرياضية تسبب ألماً للعضلات لكنه يختفي بعد الحصول على راحة.

التعب والضعف. هل تشعر بالتعب والإرهاق مؤخراً دون أن يكون السبب بذل مجهود إضافي؟ ربما يكون ذلك نتيجة وجود التهاب في الجسم دون أن تعرف، الأفضل مراجعة الطبيب للتأكد.

الطفح الجلدي. من العلامات الرئيسية على الحساسية والالتهاب احمرار الجلد ووجود طفح جلدي وحكّة. استخدم العلاجات المنزلية الطبيعية لتهدئة الجلد وراجع الطبيب.

أعراض شبيهة بالإنفلونزا. من هذه الأعراض ارتفاع حرارة الجسم، والشعور برعشة وفقدان الشهية. لا ينبغي تجاهل هذه الأعراض عند الشعور بها. إذا لم يكن السبب الإنفلونزا قد يكون هناك التهاب في الجسم.

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