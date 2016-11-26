كيف يتمتع الموظف بيوم إيجابي في العمل؟

قالت رائدة الأعمال والمديرة التنفيذية السابقة لـ”باسيفيك ديريكت” “لارا مورجان” في حوار لـ”التليجراف” إن المزيد من المرونة في العمل تجعل الموظف يعيش بشكل أكثر سعادة رغم التحديات التي يواجهها في طريقه نحو النجاح.
وأضافت “مورجان” أن السلوكيات الإيجابية للموظفين تنعكس على حياتهم بخبرات كبيرة وعلى كل شخص أن يؤمن بداخله بإمكانية تحقيق النجاح، مشيرةً إلى أن هناك أدوات وتكتيكات يمكن الاعتماد عليها للمرور بيوم إيجابي في العمل.
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كيف يحصل الشخص على حياة إيجابية في العمل؟
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الترتيب
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العنصر
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التوضيح
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01
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أهمية التخطيط
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– تقول “مورجان” إنها كانت تحدد جدول مواعيدها بنفسها مسبقاً بالتفاصيل في وقت قصير، ولا تخلد للنوم قبل تحديد خطتها بوضوح، وفي اليوم التالي، تجتمع مع الموظفين لمناقشة الخطة وما يمكن تنفيذه وعدم تحقيقه مع المرونة في التعديل.
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02
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منح وقت للراحة والتفكير
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– يمثل هذا الأمر وقفة مع النفس للبعد عن جداول المواعيد، فعند بدء اليوم بالعمل والخطة المشار إليها، يجب التقاط الأنفاس في وقت ما بعيداً عن الاجتماعات لتوفير الوقت للتفكير والمراجعة.
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03
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التواصل بفاعلية
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– اعتمدت “لارا” بشكل مستمر على إرسال رسائل نصية قصيرة لجميع الموظفين للتواصل معهم قدر الإمكان، كما تبلغهم بأخذ عطلة أو أنها ستكون غير موجودة في مقر العمل مسبقاً.
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04
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بعض الأشياء لا يمكن توقعها
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– في بعض الأحيان، هناك أشياء غير متوقعة تحدث في العمل مع بداية اليوم أو آخره أو وسطه، ولكن وجود خطة يحول دون تفاقم الأمور، والتنظيم يجدي نفعاً في تلك الاحوال.
– ذكرت “مورجان” أن الأمر يتعلق بما يشعر به الشخص في داخله، واختارت هي الابتعاد عن الشعور السلبي وعدم النظر للخلف والتفكير فقط بإيجابية في النتائج والحلول.
– أكدت رائدة الأعمال أن الحياة مرنة ومتغيرة ولا يجب أن يسمح الشخص للأشياء السلبية بأن تسكن بداخله وتضييع الوقت في مراقبة الآخرين.
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05
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التعامل مع السلبية
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– على كل شخص امتلاك أدوات للتعامل مع السلبية، وترى “لارا مورجان” أن التقاطها لنفس عميق يجعلها أكثر هدوءاً وحكمة في تناول الأمور، كما لا يجب السماح للمحبطين بإضفاء مشاعرهم على غيرهم.
– يجب أيضاً تقبل النقد والاعتذار عند الضرورة وكيفية تقديم هذا الاعتذار مع التعلم وتحسين السلوكيات باستمرار.
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06
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تحسين حياة الآخرين
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– ترى “مورجان” أن إبداء الاهتمام بالآخرين ومساعدتهم قدر الإمكان يحسن المهارات الشخصية ويمنح شعوراً داخلياً بالسعادة والإيجابية، ولا يتوقف الأمر على الموظفين فحسب، بل يتطرق للمجتمع المحيط.
– تأتي بعض الأوقات التي يكون فيها الموظف مضغوطاً، في هذه الحالة، يجب أن تكون هذه الضغوط إيجابية داعمة وليست سلبية محبطة.
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07
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التركيز
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– أكدت “مورجان” على أن هذه هي أهم مهارة تتيح لها التعامل المباشر مع الآخرين وفي العمل والاستفادة من كل فرصة متاحة.
– عند تحديد هدف ما في الحياة العملية أو الشخصية، يمكن مراجعة جميع الجوانب المهمة المحيطة به والتركيز عليها لتحقيقها ومراجعتها باستمرار.
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08
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عدم تجاهل المشاعر
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– عند تقييم نتائج كل تجربة حياتية، من الضروري الالتفات لما يشعر به المرء في داخله لتحقيق التوازن النفسي، كما أن ما يشعر به الشخص تجاه نفسه مهم للغاية كي يفكر بإيجابية خاصة في الأوقات الصعبة.
– لا يشتري المال الصحة أو السعادة، ولكن يجب العمل على تحقيق هذه الأشياء من خلال اختيار المأكولات الصحية وممارسة التمارين الرياضية يومياً.
– مع نهاية كل يوم، يمكن النظر إلى ما حققه الشخص بإيجابية والشعور بارتياح تجاه الإيجابيات مثل صحته أو غير ذلك.
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09
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الإنصات للبصيرة
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– من الضروري للشخص التعامل بسجيته الإيجابية والمضي قدماً نحو ما يشعر به تجاه الأشياء لتقييم الأمور بحكمة.
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10
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التعاطف مع النفس
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– يمكن مكافأة الشخص لنفسه والاحتفال بأي إنجاز يحققه أو شجاعة في اتخاذ قرار ما، فالمرء يصبح ما يختاره لنفسه في الحياة، ومن الممكن اختيار الأشخاص الذين يحيطون به والوسائل التي يتعامل بها مع التحديات.
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