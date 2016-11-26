كيف يتمتع الموظف بيوم إيجابي في العمل؟

بعض الأشياء لا يمكن توقعها

– في بعض الأحيان، هناك أشياء غير متوقعة تحدث في العمل مع بداية اليوم أو آخره أو وسطه، ولكن وجود خطة يحول دون تفاقم الأمور، والتنظيم يجدي نفعاً في تلك الاحوال.

– ذكرت “مورجان” أن الأمر يتعلق بما يشعر به الشخص في داخله، واختارت هي الابتعاد عن الشعور السلبي وعدم النظر للخلف والتفكير فقط بإيجابية في النتائج والحلول.

– أكدت رائدة الأعمال أن الحياة مرنة ومتغيرة ولا يجب أن يسمح الشخص للأشياء السلبية بأن تسكن بداخله وتضييع الوقت في مراقبة الآخرين.