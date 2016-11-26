 مجلس الأمن يقترب من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

“المؤسسة العامة للحبوب”: نحتاج إلى مطحنة جديدة كل 30 شهرا لمواكبة النمو السكاني أمانة جدة تعتمد 43 منشأة صحية للكشف على العاملين مسؤول بحريني: الاتحاد الخليجي قد يتم دون عُمان عودة مرتقبة لـ الرئيس اليمني إلى عدن خلال الأيام المقبلة ولاية أميركية تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية الإسكان: لدينا 68 مشروعاً تسلمنا منها عشرة مشاريع وفاة الزعيم التاريخي الكوبي فيدل كاسترو مجلس الأمن يقترب من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية تفاصيل القبض على قاتل الشيخ صباح مبارك الصباح كيف يتمتع الموظف بيوم إيجابي في العمل؟ إسرائيل ترد على الشامتين “بالقرآن” إيقاف سيارات محملة بالحطب المخالف في بريدة

مجلس الأمن يقترب من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

مجلس الأمن يقترب من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية
المناطق - وكالات

قال دبلوماسيون امس الجمعة، إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي على وشك الموافقة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لتقليص عائداتها من الصادرات أكثر من الربع، مستهدفة بشكل أساسي صادراتها من الفحم للصين.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار رداً على خامس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية في سبتمبر (أيلول)، وهو يجعل الأمم المتحدة تضع حداً أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم بهدف خفض عائداتها من العملة الصعبة بما لا يقل عن 700 مليون دولار.

وسيفرض القرار أيضاً قيوداً على القطاعين البحري والمالي بكوريا الشمالية، وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إنه في حالة نجاحه قد يخفض القرار ما لا يقل عن 800 مليون دولار من عائدات كوريا الشمالية من التصدير، والتي تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات مازالت جارية، أن القيود التي ستفرض على الفحم ستحظر الصادرات التي لها صلة بأفراد مشاركين في برامج الأسلحة الكورية الشمالية، مؤكدين أن القرار الجديد سيستهدف أيضا أفراداً وكيانات كورية شمالية.

وكان دبلوماسيون أكدوا الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، لكن روسيا تعطل اتخاذ إجراء بشأن مسودة قرار.

وأبدى دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الدولي اعتقاده أن الصين قد تقنع روسيا بالموافقة على العقوبات الجديدةـ وأن مجلس الأمن قد يصوت على مسودة القرار في وقت قريب هذا الأسبوع.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>