مجلس الأمن يقترب من فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية

قال دبلوماسيون امس الجمعة، إن الدول الخمس دائمة العضوية بمجلس الأمن الدولي على وشك الموافقة على فرض عقوبات جديدة على كوريا الشمالية لتقليص عائداتها من الصادرات أكثر من الربع، مستهدفة بشكل أساسي صادراتها من الفحم للصين.

وأعدت الولايات المتحدة مشروع القرار رداً على خامس تجربة نووية تجريها كوريا الشمالية في سبتمبر (أيلول)، وهو يجعل الأمم المتحدة تضع حداً أقصى لصادرات كوريا الشمالية من الفحم بهدف خفض عائداتها من العملة الصعبة بما لا يقل عن 700 مليون دولار.

وسيفرض القرار أيضاً قيوداً على القطاعين البحري والمالي بكوريا الشمالية، وقال دبلوماسيون بمجلس الأمن الدولي إنه في حالة نجاحه قد يخفض القرار ما لا يقل عن 800 مليون دولار من عائدات كوريا الشمالية من التصدير، والتي تبلغ 3 مليارات دولار سنوياً.

وأضاف الدبلوماسيون الذين طلبوا عدم نشر أسمائهم لأن المناقشات مازالت جارية، أن القيود التي ستفرض على الفحم ستحظر الصادرات التي لها صلة بأفراد مشاركين في برامج الأسلحة الكورية الشمالية، مؤكدين أن القرار الجديد سيستهدف أيضا أفراداً وكيانات كورية شمالية.

وكان دبلوماسيون أكدوا الأربعاء أن الولايات المتحدة والصين اتفقتا على فرض الأمم المتحدة عقوبات جديدة على كوريا الشمالية، لكن روسيا تعطل اتخاذ إجراء بشأن مسودة قرار.

وأبدى دبلوماسي كبير بمجلس الأمن الدولي اعتقاده أن الصين قد تقنع روسيا بالموافقة على العقوبات الجديدةـ وأن مجلس الأمن قد يصوت على مسودة القرار في وقت قريب هذا الأسبوع.