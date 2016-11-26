 الإسكان: لدينا 68 مشروعاً تسلمنا منها عشرة مشاريع | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الإسكان: لدينا 68 مشروعاً تسلمنا منها عشرة مشاريع

الإسكان: لدينا 68 مشروعاً تسلمنا منها عشرة مشاريع
المناطق - متابعات

تعتزم وزارة الإسكان إنجاز 45 في المائة من مشاريعها الإنشائية الإجمالية قبل نهاية العام الهجري الجاري 1438هـ، في وقت بلغ عدد المشاريع التي بدأت فيها الوزارة 68 مشروعا تسلمت منها عشرة مشاريع، و20 مشروعا قبل نهاية العام الجاري.

وقال طارق بن عبد العزيز الرشيد؛ رئيس مكتب تحقيق “رؤية 2030” في الوزارة، على هامش مؤتمر مصاحب للمعرض السعودي الثاني للعقار والبناء والأثاث والديكور “هابيتات2” المقام في مركز القصيم الدولي للمعارض والمؤتمرات، إن وزارة الإسكان تهدف إلى لعب دور المنظم والمحفز للقطاع الإسكاني وتنظيم القطاع العقاري من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وتنظيم قطاع الإيجار الذي يمثل في المجتمع 50 في المائة، حيث ينعكس إيجاباً على المواطن والمستثمر.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع العام والخاص، من خلال توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يستحقون الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص أو أراضي الوزارة، مبينا أن ذلك سيكون محفزًا للقطاع الخاص والمطورين العقاريين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن قطاع الإسكان يتأثر به 120 قطاعًا آخر وبالتالي إذا تحرك قطاع الإسكان يتحرك كثيرا من القطاعات وفقا للاقتصادية.

وأضاف خلال المؤتمر، أن الوزارة تتماشى مع رؤية 2030 ودورنا مشارك في تحقيقها، ونسهم في مجتمع حيوي بنيانه متين أحد أهم محاور رؤية المملكة 2030 في رفع نسبة التملك للمواطنين.

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