 ولاية أميركية تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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ولاية أميركية تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية

ولاية أميركية تقرر إعادة فرز الأصوات بالانتخابات الرئاسية
المناطق - رويترز

وافق المجلس الانتخابي لولاية ويسكنسون الأميركية، على إعادة فرز الأصوات بانتخابات الرئاسة التي جرت في نوفمبر الحالي، تلبية لطلب تقدم به جيل ستين، المرشحة عن حزب الخضر.

وبحسب ما ذكرت “رويترز”، فإن الحزب طالب بإعادة الفرز في ولايتين أخريين فاز فيهما المرشح الجمهوري، دونالد ترامب.

وتشمل العملية إعادة الفرز فحصا يدويا، لنحو 3 ملايين ورقة اقتراع في الانتخابات الرئاسية بالولاية، ومن المرتقب أن تبدأ الأسبوع المقبل.

وبمقتضى القانون الفيدرالي في الولايات المتحدة، يتوجب على ولاية ويسكنسون أن تنهي إعادة فرز الأصوات قبل 13 ديسمبر.

وأوضحت لجنة الانتخابات، أن حملة المرشحة جيل ستين، دفعت التكاليف اللازمة لإعادة فرز الأصوات التي يرجح أن تصل إلى 1.1 مليون دولار.

وجمعت ستين تبرعات قدرها 5 ملايين دولار منذ إطلاق حملتها لإعادة الفرز في ويسكنسون وميشغان وبنسلفانيا، وهي ولايات فاز فيها ترامب على المرشحة الديمقراطية، هيلاري كلينتون بفارق ضئيل.

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