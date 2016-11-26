 عودة مرتقبة لـ الرئيس اليمني إلى عدن خلال الأيام المقبلة | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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عودة مرتقبة لـ الرئيس اليمني إلى عدن خلال الأيام المقبلة

عودة مرتقبة لـ الرئيس اليمني إلى عدن خلال الأيام المقبلة
المناطق - وكالات

كشف مسؤولون يمنيون عن عودة مرتقبة للرئيس عبد ربه منصور هادي إلى عدن خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرين إلى ترتيبات أمنية تجري حالياً في العاصمة المؤقتة تمهيداً لعودة الرئيس، وفقاً لصحيفة “الشرق الأوسط،” اليوم السبت.

وقالت مصادر “إن تعزيزات عسكرية، وصفتها بـ”الضخمة”، من التحالف وصلت إلى عدن، أمس”.

وترجح المصادر أن عودة الرئيس اليمني تعكس توجه “الشرعية اليمنية إلى الحسم بالحل العسكري في الجبهات وبخاصة في تعز التي باتت على وشك التحرير في ظل التقدم المتسارع لقوات الجيش اليمني، وأنها قاب قوسين أو أدنى من تحرير إب المجاورة لتعز”.

وقالت المصادر للصحيفة “إن عودة هادي المرتقبة تأتي في ظل فشل كل المساعي الأممية والدولية للحل السلمي في اليمن وفشل هدنة وقف إطلاق النار الأخيرة، التي اخترقتها ميليشيات الحوثي وصالح في جبهات القتال كافة”.

ويتواجد في عدن جزء من أعضاء الحكومة اليمنية لإدارة شؤون المحافظات المحررة، كما يتواجد مسؤولون يمنيون آخرون في محافظة مأرب.

وكان الرئيس اليمني، أجرى تغييرات حديثة واسعة النطاق في قيادة الجيش، في ظل الأنباء عن اتخاذ القيادة اليمنية الشرعية قراراً بالحسم العسكري، بعد تعثر الحل السياسي مع الانقلابيين.

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