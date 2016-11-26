 “المؤسسة العامة للحبوب”: نحتاج إلى مطحنة جديدة كل 30 شهرا لمواكبة النمو السكاني | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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“المؤسسة العامة للحبوب”: نحتاج إلى مطحنة جديدة كل 30 شهرا لمواكبة النمو السكاني

“المؤسسة العامة للحبوب”: نحتاج إلى مطحنة جديدة كل 30 شهرا لمواكبة النمو السكاني
المناطق - متابعات

قال المهندس أحمد الفارس؛ محافظ المؤسسة العامة للحبوب، إن استمرار ارتفاع معدل النمو السكاني في المملكة بنسبة ما بين 2 و2.5 % سنوياً، يتطلب إنشاء مطحنة جديدة كل عامين ونصف، وذلك لمواكبة الاستهلاك.

وحسبما نقلت صحيفة “الاقتصادية”، جاء ذلك خلال افتتاح فرع المؤسسة العامة للحبوب الجديد بالأحساء، الذي يعد الفرع رقم 14 للمؤسسة.

وأشار الفارس إلى أن المؤسسة تعمل على إنشاء مطحنتين للدقيق إحداهما في المدينة المنورة، والأخرى في جازان.

وفيما يخص مبيعات المؤسسة من الدقيق أشار إلى أنها بلغت العام الماضي 2.6 مليون طن، وهو ما يعادل 50 مليون كيس، وتستحوذ المخابز على نحو 75 % من مبيعات المؤسسة من الدقيق.

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