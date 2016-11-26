بالفيديو .. القبض على ” يمني” نفخ في كيس سلطة بمطعم بـمحايل عسير

وثق مواطن بمقطع فيديو لحظة قيام عامل يمني بالنفخ في كيس ” سلطة ” بأحد المطاعم الواقعة بمحايل عسير أثناء تحضيره لها وتقديمها للزبائن .
وأظهر الفيديو العامل وهو يجلس لتحضير ” السلطة ” ، ومن ثم يقوم بتقريب أحد الأكياس المعبأة ” بالسلطة ” إلى فمه وينفخ فيه ، وعبّر المغردون عن استيائهم من تصرف العامل مطالبين الجهات المعنية بسرعة ضبطه والتحقيق معه.
وفي تفاعل سريع مع فيديو العامل وجه محافظ محايل عسير محمد بن سعود المتحمي الجهات الأمنية هناك بسرعة إغلاق المطعم الموجود به العامل وذلك من خلال حسابه عبر ” تويتر ” والقبض على جميع العمال والتحقيق معهم وسرعة رفع النتائج له .
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