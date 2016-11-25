 مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا اعتماد حركة توجيه المعلمات المعينات بتعليم عسير وفاة الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو “الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري أمين الشرقية يطلق مبادرة لوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن تجهيز الأطعمة في المطاعم والمطابخ مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية 9 فوائد رائعة للبابونج مشروب الشتاء .. بينها علاج لأوجاع البطن بالفيديو .. القبض على ” يمني” نفخ في كيس سلطة بمطعم بـمحايل عسير هادي يصل عدن قادما من الرياض ترقية شهيد الواجب وإسقاط ديونه ومليون ريال مساعدة لأسرته

مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية

مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية
المناطق - جازان

قام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي
رئيس اللجنة الامنية بالمنطقة بإستقبال وتكريم المواطن أحمد حليسي لقاء ما قدمه معلومات للجهات الأمنية ساهمت في كشف احدى القضايا  والوصول الى نتائج ايجابية تسلم على اثرها شهادة شكر تقديرا له على جهوده وتعاونه.

وقد أكد اللواء الدويسي بأن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان تتضمن إبراز دور المواطن والمقيم الذين لهم جهود مع الجهات الامنية
واضاف اننا نعمل وفق ما رسم لنا من معالي مدير الامن العام في إبراز دور كل من له جهود او  تعاون من المواطنين او المقيمين على ثرى هذا البلد الطاهر وان ذلك من الركائز والدعائم القوية في العمل الأمني وله دائما الأثر الإيجابي في ترسيخ الأمن والنظام.

من جهته أعرب المواطن عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم وبما أسهم به من تعاون وان ذلك هو واجب يمليه عليه دينه وواجبه الوطني وأنه لن يتواني عن تقديم كل ما من شأنه خدمة الأمن والوطن.

‏‫

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>