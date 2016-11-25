مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية

قام مدير شرطة منطقة جازان اللواء ناصر بن صالح الدويسي

رئيس اللجنة الامنية بالمنطقة بإستقبال وتكريم المواطن أحمد حليسي لقاء ما قدمه معلومات للجهات الأمنية ساهمت في كشف احدى القضايا والوصول الى نتائج ايجابية تسلم على اثرها شهادة شكر تقديرا له على جهوده وتعاونه.

وقد أكد اللواء الدويسي بأن توجيهات صاحب السمو الملكي أمير منطقة جازان تتضمن إبراز دور المواطن والمقيم الذين لهم جهود مع الجهات الامنية

واضاف اننا نعمل وفق ما رسم لنا من معالي مدير الامن العام في إبراز دور كل من له جهود او تعاون من المواطنين او المقيمين على ثرى هذا البلد الطاهر وان ذلك من الركائز والدعائم القوية في العمل الأمني وله دائما الأثر الإيجابي في ترسيخ الأمن والنظام.

من جهته أعرب المواطن عن سعادته واعتزازه بهذا التكريم وبما أسهم به من تعاون وان ذلك هو واجب يمليه عليه دينه وواجبه الوطني وأنه لن يتواني عن تقديم كل ما من شأنه خدمة الأمن والوطن.