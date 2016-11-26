أمين الشرقية يطلق مبادرة لوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن تجهيز الأطعمة في المطاعم والمطابخ

كشفت أمانة المنطقة الشرقية أن معالي أمين الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير أطلق مؤخرا مبادرة تضمنت تركيب كاميرات مراقبة في أماكن تجهيز وإعداد الأطعمة في المطاعم والمطابخ .

وأوضح مدير عام ادارة العلاقات العامة والاعلام المتحدث الرسمي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان في تصريح صحافي، أن معالي الامين أطلق خلال اجتماعه مع رؤساء البلديات التابعة والمرتبطة على هامش زيارة فريق عمل الاستراتيجية لوزارة الشؤون البلدية والقروية مبادرة تضمنت تركيب كاميرات مراقبة في أماكن تجهيز وإعداد الأطعمة في المطاعم والمطابخ وما في حكمها كاختيار أول.

وأشار الى أن المبادرة تتضمن تشكيل فريق عمل متخصص من المسؤولين للمتابعة وذلك بهدف تحقيق أكبر قدر من الامن الغذائي لما يقدم في تلك المنشآت خلال فترة الإعداد والتجهيز وتكون المتابعة مباشرة ومستمرة في شاشات العرض المربوطة بتلك المنشآت المتواجدة بالأمانة.

ولفت الى أن معاليه حث العديد من المطاعم والمطابخ لتطبيق تلك المبادرة عاجلا لما لها من أثر في ثقة المستهلك لما يقدم ومساعدة ملاك تلك المنشآت في مراقبتها عن بعد وتحسين مستوى الجودة، للأغذية التي تقدم للمستهلكين .

موضحا أن معاليه وجه بزيارات ميدانية للتحقق من استيفاء الاشتراطات الصحية والفنية ومتابعة السلوكيات الخاصة بالعاملين لاعتماد تسجيل تلك المنشآت، كما أكد على ضرورة التحقق من حفظ السجلات الخاصة بنظام المراقبة لمدة لا تقل عن شهر للرجوع اليها وقت الحاجة.

ونوه على ضرورة تمييز تلك المنشآت. بملصقات خاصة ومميزة توضع على واجهة المحل وداخله بحجم ?? سم طولا وعرض ?? سم تبين للمستفيدين ان تلك المنشآت خاضعة لنظام المراقبة عن بعد مبين بها الرقم الخاص ببلاغات الطوارئ ??? للإبلاغ في حال وجود ملاحظات عليها تستلزم ذلك موثقة بشعار الامانة.

وقال أن معالي الامين شدد على أن يتم رفع تقرير كل ثلاثة أشهر لمتابعة تلك المبادرة وما يستجد من امور لضمان تطبيقها بالشكل الصحيح وتذليل كافة الصعوبات التي تواجه فريق العمل وكذلك اصحاب المنشآت المشتركة في هذا البرنامج داعيا أن يتحقق الهدف من تلك المبادرة لأمن غذائي للمستهلكين.

يذكر أن الأمانة شرعت في وقت سابق في تنفيد استراتيجية شاملة، لرفع المستوى الحضري في المنطقة، في سابقة هي الاولى من نوعها التي يتم تطبيقها على مستوى المنطقة، من خلال تدشين مبادرة <شركاء الجودة>، وهو برنامج إلكتروني <ذكي> يختص بالرقابة الغذائية على جميع المطاعم التي ستشارك في البرنامج. ويتضمن البرنامج تركيب كاميرات مراقبة داخل اماكن تحضير الطعام، وربطها بغرفة المراقبة المركزية.

تتضمن عددا من الاستراتيجيات والمبادرات، بهدف نقل الأمانة الى مفهوم مزود الخدمة للفرد والمجتمع، والتي تأتي ضمن استراتيجية <تواصل>، والتي تم اعتمادها في الاجتماع الربع السنوي لقادة الأمانة والبلديات الفرعية