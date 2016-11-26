 “الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا اعتماد حركة توجيه المعلمات المعينات بتعليم عسير وفاة الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو “الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري أمين الشرقية يطلق مبادرة لوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن تجهيز الأطعمة في المطاعم والمطابخ مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية 9 فوائد رائعة للبابونج مشروب الشتاء .. بينها علاج لأوجاع البطن بالفيديو .. القبض على ” يمني” نفخ في كيس سلطة بمطعم بـمحايل عسير هادي يصل عدن قادما من الرياض ترقية شهيد الواجب وإسقاط ديونه ومليون ريال مساعدة لأسرته

“الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري

“الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري
المناطق - الرياض:

تعتزم وزارة الإسكان إنجاز 45 في المائة من مشاريعها الإنشائية الإجمالية قبل نهاية العام الهجري الجاري 1438هـ، في وقت بلغ عدد المشاريع التي بدأت فيها الوزارة 68 مشروعا تسلمت منها عشرة مشاريع، و20 مشروعا قبل نهاية العام الجاري.

وقال طارق بن عبد العزيز الرشيد؛ رئيس مكتب تحقيق “رؤية 2030” في الوزارة، إن وزارة الإسكان تهدف إلى لعب دور المنظم والمحفز للقطاع الإسكاني وتنظيم القطاع العقاري من خلال إنشاء الهيئة الوطنية للعقار، وتنظيم قطاع الإيجار الذي يمثل في المجتمع 50 في المائة، حيث ينعكس إيجابا على المواطن والمستثمر، وفقاً لـ”الاقتصادية”.

وأوضح، أن الوزارة تعمل على تعزيز مفهوم الشراكة مع القطاع العام والخاص، من خلال توفير وحدات سكنية للمواطنين الذين يستحقون الدعم السكني على أراضي القطاع الخاص أو أراضي الوزارة، مبينا أن ذلك سيكون محفزا للقطاع الخاص والمطورين العقاريين للاستثمار فيه، لافتا إلى أن قطاع الإسكان يتأثر به 120 قطاعا آخر وبالتالي إذا تحرك قطاع الإسكان يتحرك كثيرا من القطاعات.

 

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>