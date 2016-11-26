 قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

احدث الأخبار

قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا اعتماد حركة توجيه المعلمات المعينات بتعليم عسير وفاة الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو “الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري أمين الشرقية يطلق مبادرة لوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن تجهيز الأطعمة في المطاعم والمطابخ مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية 9 فوائد رائعة للبابونج مشروب الشتاء .. بينها علاج لأوجاع البطن بالفيديو .. القبض على ” يمني” نفخ في كيس سلطة بمطعم بـمحايل عسير هادي يصل عدن قادما من الرياض ترقية شهيد الواجب وإسقاط ديونه ومليون ريال مساعدة لأسرته

قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية

قريبا.. رفع حظر استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية
المناطق - الرياض

كشفت مصادر ذات علاقة بمكاتب الاستقدام لـ«عكاظ» وصول المفاوضات لرفع الحظر على العمالة المنزلية الإثيوبية إلى مراحلها الأخيرة، خاصة أن الملف وضع النقاط على الحروف بشأن الكثير من نقاط الخلاف لمعالجة بعض ثغرات الآلية المعتمدة سابقا، في وقت أبدى فيه الجانب الإثيوبي استعداده لمعالجة كافة الإشكالات التي ساهمت في إيقاف استقدام العمالة قبل ما يقارب ثلاث سنوات.

وذكرت المصادر التي نقل عنها “عكاظ”، أن استئناف استقدام العمالة الإثيوبية ينتظر الضوء الأخضر من الجهات المختصة بالمملكة، إذ أن المفاوضات التي جرت في الفترة الماضية تناولت جميع الخلافات بهدف وضع الحلول المناسبة، لافتة إلى أن الجانب الإثيوبي أبدى تفهمه الكامل لقرار إيقاف الاستقدام في الفترة الماضية، موضحة أن إنهاء حظر استقدام العمالة الإثيوبية سيكون قريبا.

وأشارت إلى أن عودة العمالة المنزلية الإثيوبية سيعيد جزءا من توازن ميزان العرض والطلب بشأن فاتورة الاستقدام المرتفعة بالنسبة للعمالة الفلبينية 20-22 ألفا والسريلانكية 19- 21 ألفا، خصوصا أن فاتورة استقدام العمالة المنزلية الإثيوبية لا تتجاوز حاجز 6-8 آلاف ريال، فيما يبلغ الراتب الشهري نحو 800 ريال.

اقرأ ايضاً في المناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>