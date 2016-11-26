 مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا

مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا
المناطق-عبدالرحمن سفر

تنطلق يوم غد الأحد الموافق ٢٧ / ٢ / ١٤٣٨ هـ بمركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء بمنطقة الباحة فعاليات علمية متنوعة تشتمل على ورشة عمل تخصصية في مجال الجودة حيث سيتم تنفيذ ورشة عمل بعنوان ” نظرات في التميز والريادة ” بمقر المركز في الفترة الصباحية من الساعة العاشرة صباحاً وحتى الساعة الثانية عشر والنصف ظهراً يقدمها سعادة الدكتور / أحمد النصيرات المنسق العام لبرنامج دبي للأداء الحكومي المتميز والتي تركز على جائزة البرنامج (البدايات والنجاحات) ، في حين ستقام في الفترة المسائية محاضرة علمية بعنوان ( التميز الحكومي في دبي ) يقدمها كذلك الدكتور النصيرات بعد صلاة المغرب من الساعة 6 مساء إلى الساعة 7 مساءً وذلك بمقر مركز الامير مشاري للجودة وتحسين الأداء .

وأوضح مدير مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء الدكتور / بندر بن حمدان الزهراني بأن هذه الفعاليات تأتي احتفاء بشهر نوفمبر (شهر الجودة) مشيراً سعادته ان هذه الفعاليات تستهدف مسئولي الجودة بالقطاعات الحكومية وتهدف إلى التطوير والمحافظة على إمكانيات المنظمة الحكومية من اجل تحسين الجودة والإيفاء بمتطلبات المستفيد وكذلك البحث عن الجودة وتطبيقها في أي مظهر من مظاهر العمل بدأ من التعرف على احتياجات المستفيد وانتهاء بمعرفة رضا المستفيد عن الخدمات المقدمة له.

ودعا مدير المركز المسؤولين والمهتمين بالجودة والجهات التعليمية إلى الاستفادة من هذه الفرص التدريبية من خلال الحضور والمشاركة الفاعلة لتبني مبادئ الجودة وتحقيق التميز المؤسسي و تعزيز مفاهيم وتطبيقات الجودة والتحسين المستمر في العمل الحكومي والخيري سعياً نحو إرضاء المستفيدين.

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