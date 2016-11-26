الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه

أكد الكاتب الجزائري والمراقب الدولي لحقوق الإنسان “أنور مالك”، على خدمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للكيان الصهيوني.

وقال “مالك” على حسابه الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”منذ حرب 2006 لم نشهد محاولة اغتيال واحدة ضد نصرالله رغم معرفة الموساد بمواقعه، بل كل العمليات طالت خصومه فقط وهذا دليل على أنه يخدم الكيان الصهيوني”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “نفرض جدلا أن حزب الله مقاومة ضد “إسرائيل” وهذا يدعو أنصاره لشنق نصرالله في ساحة عمومية بالضاحية الجنوبية لأنه قضى عليهم بحماقته في سوريا”.