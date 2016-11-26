 الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه | صحيفة المناطق الإلكترونية
السبت, 26 صفر 1438 هجريا, الموافق 26 نوفمبر 2016 ميلاديا

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الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه مركز الأمير مشاري للجودة وتحسين الأداء يقيم فعاليات علمية غدا اعتماد حركة توجيه المعلمات المعينات بتعليم عسير وفاة الزعيم الكوبي السابق فيدل كاسترو “الإسكان”: إنجاز 45 % من المشاريع الإنشائية قبل نهاية العام الهجري أمين الشرقية يطلق مبادرة لوضع كاميرات مراقبة داخل أماكن تجهيز الأطعمة في المطاعم والمطابخ مدير شرطة منطقة جازان يكرم مواطناً لقاء جهود ومعلومات ساهمت في كشف قضية 9 فوائد رائعة للبابونج مشروب الشتاء .. بينها علاج لأوجاع البطن بالفيديو .. القبض على ” يمني” نفخ في كيس سلطة بمطعم بـمحايل عسير هادي يصل عدن قادما من الرياض ترقية شهيد الواجب وإسقاط ديونه ومليون ريال مساعدة لأسرته سفارة المملكة بباكستان: لم نُصدر قراراً بمنع المتحولين جنسياً من العمرة أو الحج

الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه

الكاتب الجزائري “أنور مالك”: نصرالله “خادم” لإسرائيل.. لم نشهد محاولة اغتيال ضده رغم معرفة الموساد بمواقعه
المناطق-الرياض

أكد الكاتب الجزائري والمراقب الدولي لحقوق الإنسان “أنور مالك”، على خدمة الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله للكيان الصهيوني.

وقال “مالك” على حسابه الرسميّ على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”:”منذ حرب 2006 لم نشهد محاولة اغتيال واحدة ضد نصرالله رغم معرفة الموساد بمواقعه، بل كل العمليات طالت خصومه فقط وهذا دليل على أنه يخدم الكيان الصهيوني”.

وأضاف في تغريدةٍ أخرى: “نفرض جدلا أن حزب الله مقاومة ضد “إسرائيل” وهذا يدعو أنصاره لشنق نصرالله في ساحة عمومية بالضاحية الجنوبية لأنه قضى عليهم بحماقته في سوريا”.

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